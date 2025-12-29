解放軍「正義使命-2025」圍台軍演 劍指美史上最大規模對台軍售

解放軍東部戰區今稍早宣布開展「正義使命-2025」圍台軍事演習。（圖／翻攝自《新華社》）

中國人民解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，自今（29日）開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。對此，陸國防大學教授、少將孟祥青指出，此次軍演的主要目的，是同時向台灣與美國釋放強烈政治與軍事訊號。

施毅指出，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。他強調，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

東部戰區隨後補充，解放軍東部戰區將於明（30日）8時至18時，在台灣5個周邊海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，「為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。」

對此，解放軍國防大學（PLA National Defence University）國家安全研究專家、少將孟祥青指出，此次軍演的主要目的，是同時向台灣與美國釋放強烈政治與軍事訊號。他在接受由解放軍新聞傳播中心營運的社群平台「中國軍號」訪問時表示，解放軍在戰略層面擁有充足手段，可用以懲戒台灣的「台獨勢力」，同時對美國形成有效嚇阻。他直言，相關演訓並非單純象徵性行動，而是具備高度實戰轉換能力，「這些演習隨時可以轉變為真正的戰爭。」

解放軍軍事科學院（PLA Academy of Military Science）專家付征南則強調，「近期美台頻繁勾結，性質惡劣」，是此次解放軍開展演習的主要原因之一。他在中國中央電視台旗下社群帳號「玉淵譚天」發布的影片中指出，美國近期提出的新一輪對台軍售方案，主要由進攻性武器構成，已明顯違反1972年至1982年間簽署的《中美聯合公報》（US-China Joint Communiques）。

付征南進一步表示，相關軍售將實質上使台灣的軍事體系成為美國軍事系統的「自然延伸」，不僅改變區域軍力平衡，也「大幅增加中美之間發生直接對抗性衝突的風險」。他強調，在中方多次提出警告的情況下，美國與台灣仍持續進行嚴重的勾結和挑釁行為，因此解放軍此次演訓是「正當且合法的強制回應。」

此次軍演的時間點，緊接在華府正式批准新一筆對台軍售之後。北京方面已將該項軍售定性為「公然干涉中國內政」。美國國務院（US State Department）於17日宣布，已核准總額約111億美元、歷史上規模最大的1次的對台軍售案，惟仍須送交美國國會（US Congress）最終審議。

根據已公開的內容，軍售方案包括價值40億美元的82套M142高機動性多管火箭系統「海馬斯」（High-Mobility Artillery Rocket Systems，HIMARS），以及同樣價值40億美元的60門M109A7自走榴彈砲（M109 howitzer）。此外，配套項目還涵蓋「戰術任務」軟體（tactical mission software）、FGM-148標槍飛彈（FGM-148 Javelin）、直升機零組件，以及用於翻修魚叉反艦飛彈（Harpoon anti-ship missiles）的套件，相關項目合計約30億美元。

此次演訓也是解放軍今年第2度在台灣周邊舉行的大規模軍事行動。今年4月，解放軍曾進行另1場大型演習，時間點正值賴清德總統公開將中國大陸形容為「境外敵對勢力」之後。當時賴清德還宣布17項安全政策調整，其中包括恢復台灣的軍事審判制度。

