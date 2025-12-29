解放軍「正義使命-2025」圍台軍演 總統府籲陸自制：國安單位有掌握

解放軍東部戰區今（29日）宣布進行「正義使命-2025」演習，並將於明（30日）早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。對此，總統府發言人郭雅慧呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。

據東部戰區微博發文，東部戰區新聞發言人施毅表示，12月29日開始，共軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

東部戰區在另一篇貼文則是宣布，將於30日早上8時至下午6時，在5個海域和空域範圍，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。東部戰區也提到，為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。

中共解放軍東部戰區今以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。對此，總統府發言人郭雅慧指出，呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者，我政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。

對此，郭雅慧表示，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。對於中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

郭雅慧表示，近期以來，國際高度關注中國在區域間的威權擴張與軍事威脅。過去數月間，中國連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。

郭雅慧強調，呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。我政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。

