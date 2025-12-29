解放軍「正義使命-2025」演習啟動 呂禮詩：冷啟動懲罰威懾 遼寧艦動態凸顯情報滯後風險

中國人民解放軍東部戰區29日啟動「正義使命-2025」環台軍演，軍事專家呂禮詩指出，「反介入」關鍵資產「遼寧艦（舷號16）」已於26日離開青島母港，潛在威脅台灣東部海域。 圖：翻攝「微博」@心系168

[Newtalk新聞] 中國解放軍東部戰區今（29）日啟動「正義使命-2025」環台軍演，30日將實施實彈射擊，演訓區幾乎完整包圍台灣本島。軍事專家呂禮詩指出，此次演習為「冷啟動」懲罰威懾，直接回應賴清德總統前日受訪時重申「豪豬戰略」與「不讓戰爭發生」的說法，同時考驗日本高市早苗「存亡危機事態」表態。值得注意的是，東部戰區司令員換手，前司令林向陽上將因嚴重違紀違法於2025年10月被開除黨籍軍籍，新任司令員楊志斌（空軍背景）於12月22日由習近平親授上將軍銜「扶正」，象徵軍中大清洗後的權力重組，演習可能是測試、立威。

呂禮詩在社群平台分析，解放軍此次演習缺乏明顯事前集結徵候與情報交換，採取「懲罰威懾」（deterrence by punishment）模式「打臉」台灣立場，並順勢提醒「反介入」關鍵資產「遼寧號（舷號16）」已於26日離開青島母港，潛在威脅台灣東部海域。台灣官方28日還僅圍繞雙城論壇，譏諷「一家親」就別機艦擾台的口水戰；日本防衛省資料，截至29日上午仍停留在12月22日，無後續更新，凸顯情報滯後風險。

東部戰區發言人施毅上午7時30分發布公告，確認29日起組織陸、海、空、火箭軍等多兵種兵力，在台灣海峽、台島北部、西南、東南及以東等方向展開「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣鄰近海空域，檢驗聯合作戰實戰能力。施毅強調，此舉是對「台獨」分裂勢力及外部干涉勢力的嚴重警告，為捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

8時，東部戰區正式宣告環台島戰備警巡已展開，檢驗快速機動、立體布勢、體系封控能力。東部戰區並發布主題海報「正義之盾 破限除妄」，宣稱「一切外來干涉觸盾必亡！一切謀獨宵小遇盾即斃！」海報圖示兩面盾牌矗立台灣東部，阻擋外來飛機與船隻。

30日實彈射擊將於上午8時至下午6時進行，五個演訓區涵蓋台灣北部至東部海域、台灣海峽、巴士海峽、台灣南部及東南部，公告要求船隻與飛行器勿進入相關海空域。

此次軍演為賴清德2024年5月上任後，解放軍第四度大規模對台演習，前三次分別於2024年5月、10月及12月，規模逐漸擴大。國防部表示，嚴密監控解放軍動態，全力強化戒備態勢。

