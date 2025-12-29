解放軍「正義使命-2025」軍演 總統府：國安單位均有事先及全面掌握

郭雅慧呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。（圖／報系資料庫）

解放軍東部戰區新聞發言人施毅今（29）日宣布，將從今天開始展開「正義使命-2025」演習。對此，總統府發言人郭雅慧表示，面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

郭雅慧表示，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。

郭雅慧指出，對於中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

郭雅慧表示，近期以來，國際高度關注中國在區域間的威權擴張與軍事威脅。過去數月間，中國連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。

郭雅慧呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。我政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。

