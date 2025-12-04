解放軍「特種機」東海被秀導彈威脅! 遠海訓練遭外機逼近百米 對峙20分鐘

解放軍預警機。 圖 : 翻攝自政知見

[Newtalk新聞] 中國《解放軍報》今 ( 4 ) 日頭版刊發《枕戈待旦制勝海天——來自東部戰區海軍航空兵某師的觀察報告》，報導了一支在調整改革中組建而成的年輕的特種機 ( 應是指預警機或偵察機 ) 部隊。

文中披露，一次遠海訓練任務，中國戰機突遇險情……東海之上，波詭雲譎。一架巡航戰機宛如「長空之哨」，警惕地關注著海空的一舉一動。

解放軍報稱，任務艙內，口令聲交織，空勤人員雙眼緊盯螢幕，任何一個微弱的異常信號，都不會從他們的視線中溜走。

「接近目標，下降高度!」張姓飛行員駕駛戰機低空飛行；聲呐員立即將浮標投向指定區域，對目標進行搜索識別；光電員緊張有序地操縱光電轉塔，做好取證準備……

戰機秀出機腹的導彈，常被視為對敵機的警告。圖為洛克希德馬丁公司生產的F-35戰機 (示意圖)。 圖 : 翻攝自微信公眾號/書劍雜談

「發現可疑目標！」戰機掠海低飛，聲呐員迅速報告。機組各戰位密切配合對可疑目標進行跟蹤識別，並聯合其他海空兵力實施跟蹤監視……常態化巡航的意義，在廣闊海空域的「盲區」中愈發凸顯。

解放軍報稱，儘管海上有水面艦艇晝夜巡弋，陸上有雷達嚴密偵察，但海空交匯的立體空間裡，仍存在著這些偵察觸角難以覆蓋的角落。「我們的存在，就是要填補這些空白。」戰術指揮長說。。

解放軍報稱，當時中方戰機缺少殲擊機護航，在遠離本土的陌生空域，雙方力量懸殊。對方飛機時而盤旋上升，時而加速俯衝，甚至多次「秀」出機身掛載的導彈；最近時，外機距中方不足 100 米。

「立即發出語音警告！」機長帶領團隊保持飛行姿態，繼續朝目標空域飛行，在對峙近 20 分鐘後，他們頂住壓力，飛抵預定空域。

解放軍報12月4日以頭版報導中國特種機遭到外機秀導彈威脅。 圖 : 網路截圖

孫飛行員告訴記者，每次執行完任務，他們都會把對手的戰術特點、裝備性能等記錄在冊並加以分析研究，形成針對性的「方案庫」、「策略集」。

解放軍報指出，作為特種機飛行部隊，與殲擊機部隊相比，雖然少了些超高速飛行的「速度與激情」，但戰鬥力建設同等重要。官兵們常年堅守崗位，航跡遍佈東海上空。

