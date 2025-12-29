解放軍「突襲圍台」擬射實彈 國軍秀肌肉回嗆

中國解放軍今天早上無預警宣布舉行圍島軍演。（圖／翻攝自東部戰區微博）





中國解放軍今天早上無預警宣布舉行圍島軍演，代號「正義使命2025」，五大封控區域，進逼我方南北兩大港口以及東部戰略縱深。而總統府也發表嚴正聲明，譴責中國粗暴破壞台海穩定。

中國解放軍東部戰區在清晨接近八點，宣稱要動員陸海空以及火箭軍，進行代號正義使命2025年的環島軍演，從東部戰區公布的簡圖來看，這次的軍演重點鎖定台灣北部的基隆、台北、南部的高雄左營，還有一支特遣隊試圖威脅國軍戰力保存的東部。

而且對比2022起的圍台軍演，解放軍更是逐漸縮緊台灣本島的封鎖範圍，預計會有多架次軍艦與戰機，從不同的方向從不同的方向，逼近台灣實施他們所謂的對於重要港口、重要區域的封鎖與控制。

廣告 廣告

中國國防大學教授孟祥青：「它（台灣）的海上能源線一旦被切斷，那麼它的經濟，就會遭受到致命的打擊。」

而解放軍跟中國海警也同步宣布將在簡圖中的五個區域，進行實彈演習目前還不清楚東部戰區的火箭軍會不會進行飛彈試射，而解放軍宣稱，這次的演習的目的是對「台獨」分裂勢力，和外部干涉勢力的嚴重警告與必要行動，而解放軍公佈的海報上也有兩面盾牌，展現阻絕國際勢力的介入。

面對嚴峻的態勢，我總統府也發表聲明，指責中國此舉，不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰，國防部也呼籲國人放心，解放軍的舉動都在我方的監控當中。

國防部副發言人喬福駿：「國防部已成立應變中心，派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。」

而消息傳出澎湖漁會也立即呼籲，在附近作業的漁民趕緊收網返航。

澎湖漁會總幹事顏德福：「避免衝突，我們現在請這些，在這個海域抓土魠魚的漁船，趕快作業收網避開這個地方。」

而我方航空界人士指出，原本應該飛行M503航線的空中航班，目前已經轉進內陸航線，預計30號起進出台灣的航班會受到影響，也請要出國的民眾留意。

更多東森新聞報導

解放軍突發「正義使命」演習！交通部長：今下午說明配套

中共突環台軍演 陸委會：中共是台海和平的麻煩製造者

共軍環台軍演！日媒推測：欲牽制高市台灣有事發言

