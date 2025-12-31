解放軍「規模最大、最近」圍台軍演 美國智庫：台灣不可能贏的軍備賽

中國大陸29日在台灣周邊啟動迄今規模最大的軍事演習，並首度在30日的圍台軍演中加入實彈射擊。（圖／翻攝自解放軍東部戰區）

中共解放軍29日宣布「正義使命2025」大規模圍台軍演，被外媒形容為近年來規模最大、距離台灣最近的一次。《路透社》分析指出，隨著中國在數量與武器品質上同步擴張，這場圍繞台海的軍備競賽，對台灣而言幾乎不可能贏。

中國解放軍東部戰區表示，此次名為「正義使命2025」的軍演，包含為期10小時的實彈射擊演練，模擬對台封鎖行動。期間，海、空軍部隊對海上及空中目標進行打擊演練，並執行反潛作戰。這次軍演距離美國宣布對台出售總額高達111億美元的軍售案僅11天。中國國防部對此表達強烈不滿，並警告將採取「強有力措施」回應。

根據《路透社》報導，美國智庫「國防優先」（Defense Priorities）亞洲計畫主任戈德斯坦（Lyle Goldstein）分析指出，中國解放軍不僅在兵力規模上擁有巨大優勢，而且在武器裝備方面，甚至在訓練方面，也全面具備品質優勢」。他認為，解放軍近年持續推動現代化建軍，已使其整體作戰能力出現質變。

高斯坦直言，在此軍力結構之下，台海已呈現明顯的不對稱態勢，「這是一場台灣不可能取勝的軍備競賽」，凸顯區域安全風險正持續升高。

而美國總統川普（Donald Trump）近日表示，他與中國國家主席習近平關係良好，並淡化此次軍演威脅，稱中國在台灣周邊進行軍演已有20多年。不過，美國國會議員與歐盟則相繼譴責北京行動，認為此舉破壞區域和平與穩定。美國眾議院「中國問題特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）直言，中國此舉是「刻意升高情勢」，意圖以脅迫與威嚇重塑區域秩序。

歐盟也發聲明表示，對台海現狀具有「直接利益」，並指中國最新軍演危及國際和平與穩定。儘管川普多次轉述習近平曾向他保證，在其任內不會對台動武，但北京從未證實相關說法；而川普兩任政府期間，對台軍售規模明顯高於歷屆美國政府。

美國國防部日前公布的報告指出，美軍研判中國正為2027年、即解放軍建軍百年前，具備「奪取台灣並獲勝」的能力做準備。報告同時指出，北京也可能考慮必要時自中國本土對台發動攻擊，以「蠻力」達成目標。

報導分析指出，這是自2022年以來，中國第六度進行大型對台軍演，也是範圍最廣、距離台灣最近的一次。台灣國防部參謀本部情報參謀次長謝日升表示，中國近三年持續加大對台軍事行動，意在動搖民眾對政府防衛能力的信心。另有台灣高階國安官員指出，中國軍演疑似模擬打擊地面目標，包括美製「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統，該系統射程約300公里，可威脅中國南部沿海地區。

