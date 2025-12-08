解放軍「雷達照射」自衛隊戰機 高市早苗怒斥危險行為

日本首相高市早苗與。 圖：翻攝自 X《晴天》

中國軍機本月6日對日本自衛隊戰機進行「雷達照射」，讓已經跌入谷地的中日關係緊張再度升溫，日本首相高市早苗昨（7）日在石川縣能登半島地震視察時，針對此事表示抗議，強調這是一個危險的行為，發生這樣的事情令人極度遺憾，日本也將冷靜且果斷應對。

根據日本防衛省公布，殲-15戰機是中國航母遼寧艦的艦載機，而遼寧艦6日從沖繩本島和宮古島之間通過。之前遼寧艦在太平洋實施了戰機和直升機的起降訓練。

日本自衛隊F-15戰機警戒中方侵犯領空，從那霸基地緊急升空。中方軍機在6日下午4點32分前後至35分前後、下午6點37分左右至下午7點08分左右，對不同的F-15斷斷續續進行了雷射照射。據了解，當時F-15戰機對殲-15保持距離進行監視，相互肉眼無法看到。

這並非日本首次公布中國軍機向自衛隊飛機照射雷達。2013年1月中國海軍艦艇曾向海上自衛隊護衛艦照射雷達。同月還曾發生疑似向海上自衛隊直升機照射的情況。

日本防衛大臣小泉進次郎抗議中國戰機對自衛隊戰機進行雷達鎖定。 圖 : 翻攝自環球譯視

日本防衛大臣小泉進次郎昨日凌晨舉行記者會，指出「這是超出飛機安全飛行必要範圍的危險行為。而日本外務次官船越健裕7號也召見中國駐日本大使吳江浩表達抗議，吳江浩倒打一耙，認為是日本自衛隊軍機干擾中國軍隊的訓練。

高市早苗也對此事表示抗議，表示此舉是一個危險的行為，發生這樣的事情令人極度遺憾，日本也將冷靜且果斷應對。

對此，中國海軍發言人昨日下午發表聲明回應，表示遼寧號航空母艦艦隊在宮古海峽附近進行訓練已提前公佈，日方不顧中方反覆提醒執意派自衛隊飛機多次接近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，還對外發布與事實完全不符的訊息，相關作法相當不負責任。

有專家就警告，以雷達照射這種挑釁行為可能會導致軍事衝突。前航空自衛隊司令官武藤茂樹指出，當雷達頻繁的高強度照射可能導致導彈擊發的情況出現。

