解放軍10天可投送30萬兵力？栗正傑警告：台灣恐擋不住

烏克蘭媒體近日引述智庫「運輸戰略中心」（Center for Transportation Strategies）分析指出，若中國大陸對台動武，海軍將扮演關鍵角色。報告評估，解放軍現有兩棲登陸艦艇，可在第一波攻勢中投送約2.1萬名部隊登陸台灣；若進一步動員民用船舶，10天內投送兵力上看30萬人。對此，退役少將栗正傑14日就表示，「在這樣的情境下，台灣恐難以有效阻擋」，即便動員後備軍人，從臨戰成軍至少也需10天時間。

栗正傑14日在中天節目《國際直球對決》中表示，第一波可投送的2.1萬兵力，代表的是解放軍現階段三棲作戰能力的具體展現，相關數字是依其075型兩棲攻擊艦、071型船塢登陸艦及空軍運輸機整體運量推算而來。他直言，這樣的兵力投送模式，對台灣防衛力量具有高度壓迫性，關鍵在於「主動與被動」的差異，登陸時間與地點完全由解放軍掌握，台灣則必須在全島北中南全面部署兵力，卻無法事先確知敵軍主攻方向。

廣告 廣告

栗正傑進一步指出，若解放軍將2.1萬兵力集中於單一登陸點，依照台灣陸軍現有主戰部隊配置，能夠正面抗衡的兵力恐不會超過2萬人；更嚴峻的是，這2萬人僅是編制數字，實際上台灣長期存在編現比不足問題，實際兵力與對岸差距甚大。一旦解放軍首波登陸成功並建立穩固灘頭堡，後續兵力與後勤支援即可源源不絕上岸，最終完成大規模兵力集結。

他並以北部為例推演指出，若解放軍兩艘075型艦艇在桃園海灘實施登陸，同時傘降、機降部隊於林口台地或楊梅地區展開空降作戰，迅速奪取桃園機場，後續運-20運輸機即可大量空運部隊來台；再結合台北港、竹圍漁港、南寮漁港等據點，以滾裝貨輪將戰車與重裝備運上岸，30萬後續兵力便可循此模式陸續進駐。

栗正傑直言，在這樣的情境下，台灣恐難以有效阻擋。即便動員後備軍人，從臨戰成軍至少也需10天時間，但這段期間解放軍已可能完成30萬兵力登陸並控制關鍵要點，後備部隊恐尚未完成編組，戰局即已定調。若再假設美軍無法即時介入支援，他認為，在如此不利的軍事條件下，台灣不應以軍事對抗作為唯一選項，而應思考以政治方式、透過和平手段來化解兩岸衝突。

【看原文連結】