解放軍12月舉行「聯合利劍C」演習？ 蔡明彥：有可能

國安局長蔡明彥今（3）日表示，不排除大陸本月發動「聯合利劍C」軍事演習的可能性。他指出，每年11月到12月是解放軍演習熱季，大陸只要把例行常態性演習包裝後提供特定演習代號，就能變成針對性演習，國安局將與國防部利用聯合情監偵，並與友盟國家情資交流，全盤掌握解放軍動態。

蔡明彥。(圖/中天新聞)

日前有國安官員透露，由於日本首相高市早苗11月7日發表「台灣有事、日本有事」言論，引發大陸對日本的一連串外交與軍事施壓，但種種跡象顯示大陸領導人習近平發出決策異常訊號。該官員指出，從大陸荒腔走板的非理性外交手段，到福建號航空母艦成軍時的出奇低調，都凸顯習近平當局決策異常。

國安官員還指出，大陸將12月13日定為「國家公祭日」紀念南京大屠殺，在此一關鍵時間點，區域內的各方必須高度警戒。北京是否藉此採取更極端的冒進作為，包括發動「聯合利劍C」演習等，都不能排除可能性。

大陸福建號航艦成軍。(圖/中國軍網)

蔡明彥今天應邀到立法院外交及國防委員會進行「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」專報，並備質詢。他在會前受訪時表示，「我們基本上料敵從寬，也不能夠排除任何可能性。」

蔡明彥指出，對大陸來講，只要把例行的「聯合戰備警巡」以及「遠海長訓」等常態性演習包裝，再提供特定演習代號，就可以變成針對性演習。

蔡明彥也強調，國安局將與國安情報機關和國防部發揮聯合情監偵效能，掌握解放軍動態。他說，有必要時也會啟動與國際友盟合作，進行情資交流，包括科技情報，以掌握大陸的相關活動有無任何挑釁可能性，全盤掌握相關情報。

