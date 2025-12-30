解放軍2025軍演首日 歐陽娜娜社群動向曝光「8字」內容表態

歐陽娜娜、歐陽娣娣姊妹向來第一時間轉發央視「一個中國」言論，此次軍演罕見低調未發聲。翻攝微博

中國解放軍東部戰區昨（29日）無預警宣布，動員陸海空及火箭軍於台灣海峽及周邊海域展開「正義使命－2025」聯合軍事演習，並預告今（30日）將進行實彈射擊。除了引發國際情勢緊繃，也有網友昨晚就開始哀嚎，已經買了蔡依林的票卻卡在班機取消回不來。而在兩岸社群平台上，過往藝人爭相轉發「一個中國」圖卡的盛況卻消失無蹤，目前呈現罕見的「零轉發」狀態。

回顧去年「搶頭香」盛況 歐陽姊妹「補交作業」曾掀熱議

回首2024年10月解放軍啟動「聯合利劍－2024B」軍演時，中共官媒《央視新聞》曾發布「台獨是死路一條」等亮劍圖卡。當時台灣藝人由歐陽娜娜率先「搶頭香」轉發，高喊「台灣自古就是中國領土」，妹妹歐陽娣娣隨後也跟進轉發，被網友戲稱為「補交作業」。當時包括張韶涵、明道及林瑞陽、張庭夫婦等約8位台灣藝人紛紛表態力挺，引發台灣社會高度輿論衝擊。

歐陽娜娜之前第一時間轉發央視貼文，主張「只有一個中國」。翻攝微博

歐陽娜娜微博僅發工作照 「低調轉向」成為兩岸觀察指標

這次「正義使命－2025」演習發布後，曾被標榜為表態指標的歐陽娜娜，動向格外受矚。觀察其微博動態，她僅分享了最新演出訊息並寫下「一起在音樂中相見」，小紅書也維持在過往生活照，完全未觸及軍演議題，低調狀態引發外界關注。

張韶涵的貼文停留在12月28日肇慶演出回顧。明道的貼文則是12月14日為張韶涵宣傳助聲。林瑞陽更是從10月6日發布與洪秀柱合體的影片後就無更新。

歐陽娜娜微博最新貼文僅停留在工作宣傳，未見轉發央視或軍演內容。翻攝微博

歐陽娣娣最新貼文這次也僅發表與工作相關的內容。翻攝微博

主管機關「預告開罰」奏效？陸委會：下一次將依規定處理

之前針對藝人頻頻表態的行為，陸委會與文化部於今年5月啟動聯合調查，要求藝人或經紀公司提出說明。雖然多數回應稱貼文是由中國經紀公司操作或承受巨大壓力，但陸委會副主委梁文傑於8月明確指出，該案雖以告誡程序完畢不予處分，但「下一次一定會動用相關規定。」官方這番強硬表態，被外界視為此次軍演藝人集體噤聲的關鍵原因之一。



