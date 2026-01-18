解放軍5年內攻台機率曝光！紐時專欄作家揭中共開戰前兆
政治中心／林奇樺報導
導覽目錄：
顧問機構評估：中共5年侵台機率約30%
美國知名專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）近日在紐時發表文章，針對中共攻台機率，他引述了顧問機構「Taiwan Strait Risk Report」的數據指出，未來5年侵台機率約30%，而中共對台實施海空封鎖的可能性為60%。
紀思道在文中指出，若中國對台採取軍事行動，初期警訊可能不是飛彈或登陸，而是北京悄悄將資產撤離西方國家，以避免戰爭爆發後遭凍結；另一個可能訊號則是中國境內掀起愛國宣傳，號召民眾捐血。
紀思道提到，接下來可能伴隨部隊調動與外界對「是真威脅還是虛張聲勢」的爭論，同時透過網路攻擊癱瘓台灣部分電網與銀行系統。台灣網路也可能因海底電纜遭破壞而變得遲緩。
極端情境推演：飛彈斬首、封鎖台灣 甚至波及日、關島美軍基地
紀思道進一步描述更激烈的情境，包括飛彈攻擊台灣總統府及軍事、情治目標，意圖進行「斬首」；甚至也可能打擊日本與關島的美軍基地，藉此阻止美軍馳援。文中提到，中國艦艇可能對台實施封鎖，並特別針對美國與日本的支援進行阻截，防止外部援助進入台灣。
他表示，這種「初期攻擊版本」的推演，是綜合與軍事規劃人士的對話，以及史丹佛大學學者傅立門（Eyck Freymann）即將出版的《Defending Taiwan》一書內容而來。
五角大廈憂入侵劇本 台灣官員更關注「灰色地帶」施壓
紀思道指出，美國五角大廈必須擔心中國入侵台灣的情境，但台灣官員更聚焦的是「灰色地帶」行動，也就是尚未構成全面戰爭、卻持續施壓的手段。
他提到，全面入侵可能失敗，因此他對「未來幾年內爆發全面侵台戰爭」持懷疑態度，但灰色地帶壓力如今已是台灣每天面對的挑戰，且可能持續升高，甚至引發全面戰爭並將美國捲入。他也列舉中國在灰色地帶已採取包括網路攻擊、切斷網路電纜、派遣軍機與軍艦靠近台灣等行動，同時也舉行實彈軍演，試圖迫使台灣接受在中國監督下成為某種「自治區」。
文章指出，若中國國家主席習近平想進一步消耗台灣，而又不一定直接引爆戰爭，可能採取「海上隔離／檢疫」的方式，例如要求船隻先在廈門或上海等中國港口短暫停靠接受「海關檢查」，或對前往台灣的油輪要求進行「環境檢查」。紀思道也表示，中方可能以「一個中國」說法對外辯稱：既然各國同意只有一個中國，為何反對中國政府對「中國一部分」的貨物進行海關與安全檢查。他提到，即使部分船隻不遵守，這類措施仍可能推升保險與運輸成本，進而傷害台灣經濟。
紀思道隨後提到，比「海上隔離」更嚴重的升級是「封鎖」，尤其若針對油與天然氣，可能導致全面戰爭。他指出，台灣經濟依賴進口石油產品，而天然氣庫存僅約2到3週；此時台灣未來可能取決於美國總統川普是否願意下令美國海軍護航商船前往台灣，以打破封鎖。
戰爭代價估算：台灣和中國各10萬傷亡、美軍約6000人
不過紀思道指出，戰爭代價將極其龐大，美國很可能被捲入其中。他並引用德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）本月發布的一項研究指出，即便是一場僅持續幾個月、且中國最後仍戰敗的「較小規模傳統戰爭」，仍可能造成台灣10萬人傷亡、中國10萬人傷亡，美國則約6000人傷亡。
文章提到，若中國最終成功「吸收」台灣，無論是透過戰爭，或透過灰色地帶壓力與「蠶食」策略和平達成，後果將可能是限制中國向太平洋投射力量的「第一島鏈」崩解。紀思道指出，中國也可能取得台積電（TSMC）這類高度先進晶圓廠，並稱其在戰略角度是「全世界最重要的公司」。他引用美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）2023 年報告指出，若晶圓廠因戰爭癱瘓，可能引發「全球經濟大蕭條」。
專欄主張「嚇阻」重要 但憂台灣政治內耗影響準備
紀思道認為，基於上述風險，「嚇阻」極為重要，美國、台灣與盟友如日本、菲律賓若合作，仍有合理機會嚇阻中國採取重大軍事行動。但他也提到，台灣內部的政治內耗恐怕會導致無法做好充足準備，他並形容，烏克蘭展現了抵抗強權的政治意志，但台灣社會的氛圍反而更接近相反，許多人似乎不願為維持獨立與自由付出重大代價。
他也提出一個關鍵疑問：若台灣人不清楚願意為自我防衛付出多大代價，美國為何要冒著生命風險、花費數十億美元去保護台灣？不過文中也引述了我國外交部以及國安會秘書長吳釗燮的言論指出，「台灣的防衛是我們自己的責任」，且台灣戰力已大幅提升，反駁外界認為台灣防衛鬆散的印象
紀思道也表示，台灣增加國防預算，義務役期由4個月延長至1年，儘管這些措施正面，卻還是不足。最後他也表示，在這種高風險情勢下，美國外交政策的首要任務，是在「不挑釁中國」的前提下達成對中國的嚇阻，並與台灣、日本等夥伴建立共同戰線，不只防止入侵，也要抵禦灰色地帶壓力，若嚇阻失敗、戰爭真的爆發，最好能獲勝，但這可能是一種即使勝利也代價慘烈的局面。
更多三立新聞網報導
10萬救命錢來了！一年一次 申請方式、截止期限一文看懂
7旬夫妻靠3.2萬苦撐！打開冰箱剩過期豆腐 見退休夫呆坐「像走到盡頭」
藍白2026完蛋了！苦苓斷言：年底會被台灣人用選票教訓
行員認證！去銀行有「2習慣」是有錢人：他們和普通人的差別
其他人也在看
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 46
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 458
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 22
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 25
「火雲邪神」傳死訊！《功夫》男星梁小龍離世享壽77歲 親友證實了
據了解，梁小龍生於香港貧寒家庭，與祖母相依為命，住在九龍油麻地區，曾學詠春、空手道 ，15歲開始做替身演員，拍過多部電視劇及電影，包括《生龍活虎》、《大俠霍元甲》、以及1982年電視劇《陳真》，他演繹劇中的陳真為人所熟悉。80年代中期，梁小龍一度返回中國大陸...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 2
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 101
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 3
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 244
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 1 天前 ・ 26
中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢
政治中心／綜合報導中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，消息曝光後引發熱議。不過，林宸佑其手法以及怎麼露餡被抓，也讓外界相當好奇。橋頭地檢則指出，主因在於林宸佑收取來自中國境內的資金後，再利用個人帳戶轉錢給提供情資的現、退役軍官。民視 ・ 6 小時前 ・ 228
-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了
生活中心／李汶臻報導前氣象局長鄭明典日前在臉書發文PO出一張海平面氣壓圖，北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」，畫面曝光掀起網友熱烈討論，更有人好奇發問「這代表霸王級寒流要來？」。鄭明典18日稍早再度更新海平面氣壓圖，顯示最高氣壓定到1072百帕，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間相對持久一些。此外，他17日也曬出一張衛星海溫影像並示警零下20℃以下的極冷空氣，明（19）日開始就會慢慢往南擴展，預計對台灣天氣造成影響，會有很顯著的降溫。民視 ・ 59 分鐘前 ・ 3
楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導 國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就...匯流新聞網 ・ 5 小時前 ・ 96
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 1 天前 ・ 3
成大博士控違停不理…警員PO「藏尾詩」回酸：你是腦殘 下場出爐
罵人最新價碼出爐！台南一名成大鄭姓博士在臉書社團抱怨，網狀違停歸仁分局不理，還酸「很暖」，莊姓警員一怒之下在貼文下留言「藏尾詩」，將每一句最後一個字拼湊起來就是「你是腦殘」，鄭男認為名譽受求償10萬元，警員聲稱有房貸還要照顧父母，難以和解。案經法院審理，法官認為「腦殘」一詞侵害名譽有限，判警賠5000元慰撫金。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 47
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」
1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。破天荒的一次熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 46
中天主播林宸佑被羈押 與賴清德巡視左營營區外洩案有關
橋頭地檢署偵辦林宸佑等人違反國安法等案，據檢調官員透露，林宸佑之所以被盯上，與橋檢起訴的陳姓海陸中士違反國安法案有關，陳姓中士不只為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片，還涉嫌洩密案，其中包括總統賴清德2025年7月到左營營區巡視。橋檢查出，陳男自2017年底起任職於海軍陸戰隊某單位，擔任中士，因有資金需求，於網路上結識暱稱「吉祥」之中國人士，2025年2月至3......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 257
下一個噴封測？報價看漲3成恐迎第2波 「這檔記憶體」猛飆31.5%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI需求強勁，近期記憶體相關個股股價表現也十分強盛，加上市場傳出調高記憶體封測報價的聲音，力成（6239）本週股價...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
去銀行別急著走！前行員揭有錢人「2大怪癖」：多待幾分鐘是致富關鍵
日本理財作家飯田道子根據銀行經驗，揭露「有錢人」與「一般人」的兩大理財習慣差異。她指出，富人前往銀行時，不僅辦理業務，更會善用時間主動蒐集最新金融資訊，深入掌握市場動態。其次，相較於普通人僅關注帳戶餘額，有錢人更重視「資金流向」，會仔細核對每一筆收支明細，藉此釐清財務狀況、減少不必要開銷並提升儲蓄動力。飯田道子建議，民眾可從改變這2個日常細節著手，逐步培養致富體質，改善財務現況，邁向財富自由。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17