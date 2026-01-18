解放軍5年內攻台機率曝光！紐時專欄作家揭中共開戰前兆

政治中心／林奇樺報導

紀思道認為，「嚇阻」極為重要，美國、台灣與盟友如日本、菲律賓若合作，仍有合理機會嚇阻中國採取重大軍事行動。（示意圖／PIXABAY)

顧問機構評估：中共5年侵台機率約30%

美國知名專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）近日在紐時發表文章，針對中共攻台機率，他引述了顧問機構「Taiwan Strait Risk Report」的數據指出，未來5年侵台機率約30%，而中共對台實施海空封鎖的可能性為60%。

紀思道在文中指出，若中國對台採取軍事行動，初期警訊可能不是飛彈或登陸，而是北京悄悄將資產撤離西方國家，以避免戰爭爆發後遭凍結；另一個可能訊號則是中國境內掀起愛國宣傳，號召民眾捐血。

紀思道提到，接下來可能伴隨部隊調動與外界對「是真威脅還是虛張聲勢」的爭論，同時透過網路攻擊癱瘓台灣部分電網與銀行系統。台灣網路也可能因海底電纜遭破壞而變得遲緩。

極端情境推演：飛彈斬首、封鎖台灣 甚至波及日、關島美軍基地

紀思道進一步描述更激烈的情境，包括飛彈攻擊台灣總統府及軍事、情治目標，意圖進行「斬首」；甚至也可能打擊日本與關島的美軍基地，藉此阻止美軍馳援。文中提到，中國艦艇可能對台實施封鎖，並特別針對美國與日本的支援進行阻截，防止外部援助進入台灣。

他表示，這種「初期攻擊版本」的推演，是綜合與軍事規劃人士的對話，以及史丹佛大學學者傅立門（Eyck Freymann）即將出版的《Defending Taiwan》一書內容而來。

五角大廈憂入侵劇本 台灣官員更關注「灰色地帶」施壓

紀思道指出，美國五角大廈必須擔心中國入侵台灣的情境，但台灣官員更聚焦的是「灰色地帶」行動，也就是尚未構成全面戰爭、卻持續施壓的手段。

他提到，全面入侵可能失敗，因此他對「未來幾年內爆發全面侵台戰爭」持懷疑態度，但灰色地帶壓力如今已是台灣每天面對的挑戰，且可能持續升高，甚至引發全面戰爭並將美國捲入。他也列舉中國在灰色地帶已採取包括網路攻擊、切斷網路電纜、派遣軍機與軍艦靠近台灣等行動，同時也舉行實彈軍演，試圖迫使台灣接受在中國監督下成為某種「自治區」。

文章指出，若中國國家主席習近平想進一步消耗台灣，而又不一定直接引爆戰爭，可能採取「海上隔離／檢疫」的方式，例如要求船隻先在廈門或上海等中國港口短暫停靠接受「海關檢查」，或對前往台灣的油輪要求進行「環境檢查」。紀思道也表示，中方可能以「一個中國」說法對外辯稱：既然各國同意只有一個中國，為何反對中國政府對「中國一部分」的貨物進行海關與安全檢查。他提到，即使部分船隻不遵守，這類措施仍可能推升保險與運輸成本，進而傷害台灣經濟。

紀思道隨後提到，比「海上隔離」更嚴重的升級是「封鎖」，尤其若針對油與天然氣，可能導致全面戰爭。他指出，台灣經濟依賴進口石油產品，而天然氣庫存僅約2到3週；此時台灣未來可能取決於美國總統川普是否願意下令美國海軍護航商船前往台灣，以打破封鎖。

戰爭代價估算：台灣和中國各10萬傷亡、美軍約6000人

不過紀思道指出，戰爭代價將極其龐大，美國很可能被捲入其中。他並引用德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）本月發布的一項研究指出，即便是一場僅持續幾個月、且中國最後仍戰敗的「較小規模傳統戰爭」，仍可能造成台灣10萬人傷亡、中國10萬人傷亡，美國則約6000人傷亡。

文章提到，若中國最終成功「吸收」台灣，無論是透過戰爭，或透過灰色地帶壓力與「蠶食」策略和平達成，後果將可能是限制中國向太平洋投射力量的「第一島鏈」崩解。紀思道指出，中國也可能取得台積電（TSMC）這類高度先進晶圓廠，並稱其在戰略角度是「全世界最重要的公司」。他引用美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）2023 年報告指出，若晶圓廠因戰爭癱瘓，可能引發「全球經濟大蕭條」。

專欄主張「嚇阻」重要 但憂台灣政治內耗影響準備

紀思道認為，基於上述風險，「嚇阻」極為重要，美國、台灣與盟友如日本、菲律賓若合作，仍有合理機會嚇阻中國採取重大軍事行動。但他也提到，台灣內部的政治內耗恐怕會導致無法做好充足準備，他並形容，烏克蘭展現了抵抗強權的政治意志，但台灣社會的氛圍反而更接近相反，許多人似乎不願為維持獨立與自由付出重大代價。

他也提出一個關鍵疑問：若台灣人不清楚願意為自我防衛付出多大代價，美國為何要冒著生命風險、花費數十億美元去保護台灣？不過文中也引述了我國外交部以及國安會秘書長吳釗燮的言論指出，「台灣的防衛是我們自己的責任」，且台灣戰力已大幅提升，反駁外界認為台灣防衛鬆散的印象

紀思道也表示，台灣增加國防預算，義務役期由4個月延長至1年，儘管這些措施正面，卻還是不足。最後他也表示，在這種高風險情勢下，美國外交政策的首要任務，是在「不挑釁中國」的前提下達成對中國的嚇阻，並與台灣、日本等夥伴建立共同戰線，不只防止入侵，也要抵禦灰色地帶壓力，若嚇阻失敗、戰爭真的爆發，最好能獲勝，但這可能是一種即使勝利也代價慘烈的局面。

