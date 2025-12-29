解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美

政治中心／陳弘逸報導

中國解放軍在飛行員在戰機上自拍。（圖／翻攝自東部戰區微博）

中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。

解放軍東部戰區官方微博昨晚（29日）以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，並搭配輕快音樂，以海空軍視角大秀軍事肌肉，並稱讚從雲中看到的台灣很美，甚至配上「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等字幕，其中一幕，還讓戰機駕駛員於飛行中自拍，戲謔意味十足。

廣告 廣告

中國解放軍展示海軍視角。（圖／翻攝自東部戰區微博）

關於這次演習，共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

影片配上「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等字幕，戲謔意味十足。。（圖／翻攝自東部戰區微博）

對此，國防部回應，解放軍東部戰區片面宣布在台海周邊的針對性實彈軍演，國防部對於中共在台灣周邊與印太區域的軍事行動、灰色地帶襲擾、認知操作產生的威脅表達譴責。國防部也立刻成立應變中心，依照戰備規定派遣適切兵力應處。

國防部強調，任何窮兵黷武、不負責任、倒果為因的行為都不可取，國防部會掌握整體狀況，並以料敵從寬原則守護國家主權，用實力捍衛台海和平。

更多三立新聞網報導

鎖定「殲-16」畫面曝！國軍F-16狙擊手莢艙緊抓共機…他們可能不知情

中國軍演 「他國軍機」現蹤台海？國防部證實了：無法多做說明

解放軍圍台軍演 賴清德最新喊話「請大家安心」盼給國軍最大支持與鼓勵

航艦殺手「雄三飛彈」部署恆春！民眾讚：安心了

