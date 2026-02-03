解放雙手！Google Maps 導航全面進化 Gemini
出門在外最煩的不是走路，是一邊走，一邊滑手機找資訊，現在這個困擾終於被正式解決了～Google 正式替 Google Maps 的步行與自行車導航加入 Gemini，讓導航不只會帶路，還能直接對話、即時幫你做決定，讓你不用一直低頭看手機，更保障你的安全
(圖片來源：9to5Google)
導航途中直接開聊，找吃的問路都行
現在只要開啟 Google Maps 的步行或自行車導航，就能直接用語音問 Gemini 問題，像是詢問附近有哪些高評價餐廳，或是還要多久才能走到飯店，Gemini 會依照你正在走的路線，即時給出最適合的建議，不用停下腳步查資料，像我超愛逛夜市，我就請他導航到樂華夜市，走的過程中，肚子餓了，就可以問他附近有沒有咖啡廳，感覺很適合旅行使用，到目的地前，都可以查附近有什麼好吃的，搞不好還會找到隱藏美食哦～
(圖片來源：Google)
這不是第一次，開車模式早就先試水溫
大家還記得嗎？其實早在去年 11 月，Google 就已經在駕駛導航中導入 Gemini，讓開車族聲控，新增中途停靠點、查加油站、確認即時路況，這次把這套成熟的操作體驗，正式擴展到步行與自行車，無論你用哪種交通方式，都很方便哦
(圖片來源：Google)
騎車不分心，行程交給 Gemini 處理
在自行車導航模式下，Gemini 同樣支援免持語音操作，你不用分心滑手機，就能專心注意前方路況～騎車途中，可以直接詢問還要多久才會抵達～除此之外，還能即時查看行事曆或 Gmail 的行程資訊，對商務人士來說也很實用，行程安排更從容，不會再手忙腳亂
(圖片來源：Google)
台灣已有人能使用，但還在分批開放中
這項功能目前已在 iOS 與 Android 平台全球推出，不少台灣用戶已經看到 Gemini 出現在導航畫面中，不過也有人暫時還沒開放，推測 Google 採取分批推送，如果現在還沒看到提示，只能再耐心等一下囉
小結
實際使用下來，邊導航邊問 Gemini 完全不卡，對話還會留下文字紀錄可以回頭查看，整體來說，Google Maps 搭配 Gemini，真的讓出門這件事變得更輕鬆，就像有人一直陪著你一樣～
