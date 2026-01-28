解救低薪困境 全教總籲開放教師兼職

全教總呼籲教育部開放中小學教師兼職，改善教師薪資。示意圖，廖瑞祥攝



科技業薪資優渥，大學人才趨之若鶩，校園教授出現人才荒。教育部長鄭英耀日前拋出「類醫學院模式」，讓教授在產業與校園都能獲取報酬，盼藉此留住人才。全國教師工會總聯合會（全教總）今（1/28）呼籲，教育部也應解除中小學教師兼職禁令，改善教師薪資。

全教總表示，鄭英耀的想法，本質上是承認了單靠現行薪資制度，無法對抗國際與產業界的挖角。理事長侯俊良強調，中小學同樣面臨嚴重的理工與專業學門「師資荒」，基層老師承受著高度的通膨壓力與繁重行政負擔，薪資實質購買力連年縮水。

侯俊良指出，政府長期以《教育人員任用條例》第34條「除法令另有規定外，不得兼職」之規定，將教師課後時間完全鎖死。在薪資條件無法吸引人才的現況下，這種「低薪資、高限制」的結構，正是造成師資斷層的元凶之一。

全教總呼籲，教育部應廢除《教育人員任用條例》第34條，徹底解除對教師公餘時間的勞動力束縛；此外，改採「負面表列」管理，除非涉及教學利益衝突例如在原校服務地區補習，否則政府無權限制教師發揮專業長才獲取額外收入。

全教總也建議，應允許具備理工、資訊等特殊專長之教師比照「類醫學院模式」，於公餘時間與業界對接，以緩解基層STEM領域師資流失之危機。

「我們不希望老師必須靠外送或兼差度日，但當政府給不起合理的待遇，又不准老師發揮長才自謀生計，這就是制度性的壓迫。」侯俊良表示，教育部在推動高教彈性薪資的同時，必須一併檢討各教育階段的薪資水準與限制，不應持續漠視基層教師的經濟困境。

