解救學霸殺手！美男持「披薩刀」冒充FBI 劫獄不成被逮變獄友

美國「長春藤學霸」曼吉昂（Luigi Mangione）因涉嫌槍殺聯合健康保險公司執行長湯普森（Brian Thompson），目前被關押在紐約市的監獄。不過，當地時間28日發生離奇「劫獄」案，有男子冒充成聯邦調查局（FBI）探員，攜帶烤肉叉與披薩刀試圖解救曼吉昂不成被逮捕，與曼吉昂成為「獄友」。

圖為2025年12月18日，曼吉昂在曼哈頓最高法院出席聽證會。（圖／路透社）

根據《美聯社》，36歲的明尼蘇達州男子安德森（Mark Anderson）於當日晚間6時50分左右，抵達布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn），向獄警表示自己是「FBI探員」，並出示據稱由法官簽署的文件，要求釋放特定在押人士。匿名執法官員證實，安德森企圖帶出的對象正是曼吉昂。

當獄警要求查看聯邦證件時，安德森僅出示明尼蘇達州駕照，並將文件丟向獄警，還聲稱自己攜帶武器。根據刑事起訴書，獄警搜查安德森的背包後，發現一支烤肉叉和一個圓形鋼製刀片。照片顯示，該刀片疑似是小型披薩切割器。

安德森被控冒充聯邦官員罪名，29日在布魯克林聯邦法院首次出庭後，法官裁定不得保釋，目前被關押在大都會拘留中心。

圖為布魯克林大都會拘留中心。（資料照／路透社）

公開紀錄顯示，安德森過去20年間在明尼蘇達州和威斯康辛州有多次毒品和酒精相關的逮捕與定罪紀錄，在紐約市也有待審案件，其中一案涉及持槍。他去年在一起指控市立遊民收容所導致其受傷的訴訟中稱，自己患有多重身心障礙，已被社會安全局認定為因精神疾病完全失能，目前接受州政府和聯邦補助。

這起荒謬事件發生在曼吉昂案的關鍵時刻。曼哈頓地方檢察官辦公室在安德森被捕前數小時，才致函州法院，敦促將審判日期訂於7月1日。曼吉昂將於1月31日出席這起聯邦案件的庭前會議，聯邦法官預計將裁定檢方是否可對曼吉昂尋求死刑。

現年27歲的曼吉昂來自馬里蘭州富裕家庭，為常春藤盟校畢業生。他被控於2024年12月4日在曼哈頓中城一家飯店外，從背後槍殺50歲的湯普森。曼吉昂在犯案5天後於賓州被捕。據悉，該監獄目前還關押前委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和他的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）。

