解散不了就掌控它！美國和平研究所遭川普「冠名」 美網友酸爆

美國國務院日前宣布，川普政府已將美國和平研究所（USIP）已正式更名為「川普和平研究所」，以表彰川普對全球和平秩序的貢獻。 圖：擷取自美國國務院的Ｘ

[Newtalk新聞] 美國白宮周三（3 日）證實，美國和平研究所（USIP）已正式更名為「川普和平研究所」，以表彰川普對全球和平秩序的貢獻。

今年二月，川普曾簽署行政令，試圖解散美國和平研究所；隨後，和平研究所一度被政府效率部（DOGE）盯上，成為消減聯邦政府支出的目標之一。然而，今年五月，一名聯邦法官裁定，DOGE 的接管行為不合法。儘管圍繞於美國和平研究所的控制權之爭仍在持續，川普政府仍將這座研究所的的總部大樓上，掛上「川普」的名字。

廣告 廣告

美國國務院周三宣布，這座位於國務院附近的機構，已更名為唐納德．J．川普和平研究所（Donald J. Trump Institute of Peace），以「彰顯我國歷史上最偉大的交易撮合者（dealmaker）」。

自重返美國白宮後，川普一直可望能獲得一座諾貝爾和平獎，但今年還是落選。先前，川普公開為自己宣傳數個月，聲稱自己對緩解世界各地的一系列衝突所做的貢獻，稱自己促成了以色列與哈馬斯、亞美尼亞與阿塞拜疆、泰國與柬埔寨、盧安達與剛果之間的和平協議。

但同時，川普也下令攻擊委內瑞拉沿海疑似販毒船隻，並多次威脅可能對委內瑞拉發動陸地攻擊，可能構成對該國的戰爭行為。此外，在掌控和平研究所的過程也並非和平，他的政府在正式將「川普」掛上建築物前，就接管了這個獨立機構、罷免了先前的董事會。

美國總統川普。 圖：取自白宮直播影片（資料照）

《洛杉磯時報》（The Los Angeles Times）引述白宮發言人安娜．凱利（Anna Kelly）指出，「美國和平研究所曾是一個『臃腫無用』的機構，每年揮霍 5,000 萬美元，卻無法帶來任何和平。如今，用一位在不到一年、就結束八場戰爭的總統來命名「唐納德．J．川普和平研究所」，將大力地提醒世人，強而有力的領導力能為全球穩定帶來怎樣的成就。」她還補充說，「恭喜全世界！」

對此，前研究所領導與工作人員的律師喬治．福特（GeorgeFoote）表示，更名「無異於雪上加霜」，並稱聯邦法官已裁定政府的接管行為是非法。「目前該裁決暫緩執行，等待政府上訴，這也是政府繼續控制該建築的唯一原因」。

另外，在美國知名網路論壇Reddit 上，不少網友對此留言也酸味十足。有人表示：「又多一件事要加在『川普下台後需要改變的事情』清單中了」、「（刻上川普名字）發生在試圖挑起與委內瑞拉的戰爭時」、「炸死船上的無辜民眾是我見過的最和平的事」、「這事他的所作所為都需要被糾正，為什麼這麼多國會議員會附和他的垃圾言論？」、「他是不是想把美國改名為「唐納德．川普州」啊…」、「他想在所有東西上都印上他的名字！真噁心！」

美國知名鄉民論壇 Reddit 上，不少網友對於「川普和平研究所」一事開酸。 圖：擷取自 Reddit

和平研究所由國會於 1980 年代設立。由前總統雷根（Ronald W. Reagan）1985 年簽署法案使其生效。該研究所由美國國會資助、作為獨立且非營利的智庫，其使命是在國務院等美國官方管道外，致力於促進和平、預防和結束衝突。在聯邦政府關閉其運作前，該研究所曾在包括巴基斯坦、阿富汗、馬利和布吉納法索在內的 26 個衝突地區開展工作。

美國和平研究所一直堅稱，該機構是國會獨立設立的，不受總統行政權管轄。而本屆政府則認為它是行政部門的下屬機構。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

還沒當上主席先出聲 哈塞特：下周Fed估計應降息一碼

吳瑟致觀點》《台灣保證實施法案》生效 台美交流限制大突破、高層互訪再無禁區