解散國會有用！日本選戰民調曝光 高市早苗有望率執政聯盟大勝

即時中心／高睿鴻報導

日本首相高市早苗近期做出一項政治豪賭，由於其率領的自民黨，與盟友「日本維新會」僅掌握眾議院微弱多數，她決定挾國內高支持度，宣布解散國會重選。而雖然這場大選將於2月8日才登場，但目前看來，高市確實有望讓自身執政權更穩固，因為最新民調顯示，自由民主黨與維新會共組的執政聯盟，有機會拿下300席次以上、比例超過6成，遙遙領先主要在野陣營「中道改革聯合」。

改選之前，自民黨在共計465席的眾議院，僅能掌握其中196席次，雖然仍是最大政黨，但必須聯手3席無黨籍、以及34席的維新會，才能以233席取得微弱多數。而這樣的席次比例，與高市早苗個人的高支持度落差顯著，選前多份滿意度民調都顯示，她能穩定取得6至7成國人的力挺。因此，為取得更安穩的執政席次，高市做出政治豪賭、宣布解散國會，重新選舉眾議員。

而高市早苗的如意算盤確實可能兌現。根據《日經新聞》最新民調，自民黨、維新會聯盟有望拿到310席以上，席次較本來的233席大增；而且若果真如此，執政聯盟將掌握3分之2以上席次，使眾議院可通過參院否決的法案。

自民黨本身的選情也看好，民調顯示，他們有望拿下176席政黨比例代表當中的70席，比2024年的59席大幅上升。該黨的目標是單獨拿到261席以上，取得「絕對穩定多數」，因此如此一來，就能拿下院各委員會主席、於各委員會占有多數席次。

另一方面，最大在野陣營、由立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯盟」，席次可能衰退，民調預估只剩80席。這對於該聯盟將是重大打擊，因為相較於本來的167席，改選之後的席次可能連一半都不到。

