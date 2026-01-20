解散國會16天拚改選 高市早苗：賭上政治生命「爭取過半」

日本自民黨今（20）日召開黨內選舉對策會議，會中黨內高層達成一致共識，一定要全力拉抬聲勢，讓自民黨能夠在眾議院過半，讓未來施政能更為順利。

日本首相兼自民黨總裁高市早苗，昨日宣佈1月23日解散眾議院，2月8日重選新一屆國會。高市早苗今（20）日早上召開選舉因應會議，強調她賭上政治生命，這次的眾議院改選，自民黨一定要過半。（葉柏毅報導）

撇開黨內的是是非非，高市早苗20日早上，與副總裁麻生太郎，以及幹事長鈴木俊一，共同召開黨內選舉因應會議。先前外傳麻生太郎與鈴木俊一，因為高市早苗在沒有跟他們討論的情況下，自行決定要在1月23日解散眾議院，所以對高市早苗相當不滿，不過20日的選舉因應會議，三人都神情嚴肅，一致表示自民黨極為看重2月8日的眾議院改選，同時也一定要拿下過半席次，讓自民黨在經過這次選舉之後，能夠更容易地施政。

廣告 廣告

日本媒體報導，這次眾議院改選，對於日本朝野陣營都是一項極為特別的挑戰。自民黨希望能擺脫少數執政的陰影，藉由目前高市早苗的高人氣，一舉讓自民黨在眾議院過半。但是在野黨也來勢洶洶，積極備戰，與自民黨結盟26年的公明黨，在去年與自民黨分道揚鑣，更勁爆的是，公明黨在日前，與最大在野黨「立憲民主黨」合併，成立新政黨「中道改革聯合」。這場選舉其實也在檢驗自民黨在沒有公明黨的奧援之後，究竟是能夠挽回民心，還是繼續成為跛腳政權。

這次高市早苗在國會一開議就宣佈解散眾院，到投開票只有16天可供競選，是日本自二戰之後最短的競選期程。