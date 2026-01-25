解散眾院後民調下滑！高市早苗內閣支持度狂跌10個百分點

日本《每日新聞》於1月24日至25日實施的全國民意調查顯示，高市早苗內閣支持率從去年12月的67%大幅下滑至57%，跌幅達10個百分點，這是內閣自去年10月成立以來首次出現支持度下降。同時，不支持率則從前次調查的22%上升7個百分點至29%。

高市早苗內閣首次出現支持度下降。 （圖／《路透社》）

高市早苗是日本首位女性首相及自民黨總裁。在公明黨退出聯合政權後，日本維新會採取「閣外協力」方式參與政權運作，不派遣閣僚入閣，而是透過政策協定協助政權運作。高市早苗在1月23日通常國會召集當天宣布解散眾議院，她對此解釋稱「聯合政府的架構已經改變，我選擇直接向國民徵求意見」。

眾議院選舉已確定於1月27日公告，並在2月8日進行投票與開票。此次選舉是在政權架構重組後的首次國會大選，選舉結果將直接影響高市內閣的執政基礎。

本次調查採用智慧型手機調查方式「d Survey」進行，以NTT Docomo的d點數俱樂部會員為對象，從全國約7700萬名18歲以上民眾中隨機抽樣，最終獲得2048人的有效回答。調查結果顯示，高市內閣在成立初期曾維持65%至67%的高支持率水準，但在解散眾議院後出現明顯下滑趨勢。

