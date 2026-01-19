解散眾院提前大選 高市早苗：以自身去留為賭注

（中央社記者戴雅真東京19日專電）日本首相高市早苗今天正式宣布，將在通常國會開議初日的1月23日解散眾議院，並以1月27日公告、2月8日投開票的時程舉行眾議院大選，「是否願意將國家經營託付給高市早苗，我希望由國民直接做出判斷」，表明將以自身去留作為賭注。

高市傍晚舉行記者會，開場就明確表示，「我於今日，作為內閣總理大臣，做出了在1月23日解散國會的決斷」。她表示，自民黨將與聯合執政的日本維新會合作，力拼在眾議院取得過半數席次。

朝日電視台報導，這次選舉從眾院解散到投開票僅16天，成為戰後最短的選舉期間。對於外界指責新年度預算案恐無法在年度內完成立法，高市解釋，正是為了「把影響降到最低」，才決定如此緊湊的時程。

高市說明解散理由時指出，隨著聯合執政夥伴由公明黨轉為日本維新會，她始終在意「高市內閣尚未經歷政權選擇選舉的洗禮」。她強調，對於重要的政策轉向，必須正面向國民說明，並堂堂正正接受民意審判，這才是民主國家領導人的責任。

對於將食品消費稅率在2年內降為零，高市表示，這項政策已明確寫入自民黨與日本維新會的聯合執政協議書，也是她個人長年以來的心願。不過，在記者會開場發言中，她並未提及具體的實施時程，僅表示未來將設置國民會議，加速就財源與時程安排等細節展開討論。

在外交與安全保障方面，高市表示，若缺乏國民支持，就無法推動強而有力的外交與安全政策。她以中國加強對稀土等資源的出口管制為例，指出已有「試圖以經濟手段迫使他國屈服的經濟威嚇行為」。

她並強調，為進一步強化日本的嚇阻力，修訂安全保障相關3文書「刻不容緩」。

在提問環節，對於記者追問「如果沒有達成目標，是否要辭去首相職務」。

高市早苗回應，「正於我先前所說，是否由高市早苗擔任內閣總理大臣，這件事只能交由國民來決定。而且我認為，應該在今年長時間國會正式開始之前，請國民做出判斷，因此才做出這次的決定。」

她表示，「我將以內閣總理大臣的身分，帶領執政黨陣營力拼在選舉中取得過半數席次。至於選舉結果所帶來的責任，我本人將以首相身分，賭上自己的去留。」（編輯：韋樞）1150119