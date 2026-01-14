解散眾院點燃「高市交易」？日股狂漲突破5萬4、日圓兌美元陷160元保衛戰

受到高市早苗擬解散眾議院並提前舉行選戰的消息影響，市場觸發「高市交易（Takaichi trade）」，日本股市攀升至歷史新高，日圓則大幅下跌。日經225指數今（14）日收54341.23點創新高，日圓兌美元則持續走低，一度跌至1美元兌159.14日圓，陷入160元保衛戰，也創下2024年7月當局實施匯率干預以來新低點。

日股受刺激大漲 日經指數首次突破54000點

根據《讀賣新聞》報導，日本首相高市早苗若23日解散眾議院、2月8日投開票，從解散到投開票之間僅16天，將成為第二次世界大戰過後天數最短的眾院選戰。

高市將解散眾議院消息一傳出，市場預期支持率逼近8成的高市政府，若其執政聯盟能藉由眾議院提前改選，在國會取得絕對多數，將有利於推進擴張性的財政政策，帶動投資人信心升溫、持續買入。

日本股市延續13日上漲3％的強勁動能，日經225指數今日一度飆漲至54487.32點，最後收在54341.23點，上漲792.07點或1.48％。東證指數收盤同樣上漲41.47點或1.15％，來到3640.36點再創新高。

日圓兌美元持續走低 恐陷入160元保衛戰

日股飆漲創歷史新高，日圓卻持續走貶，已經逼近歷史上日本政府曾出手干預的匯率水準。這種單向貶值的趨勢不僅影響日本國內經濟，也可能對國際貿易和金融市場造成連鎖效應。

目前日圓兌美元持續走低，跌至1美元兌159.14日圓，陷入160元保衛戰，官方是否出手干預也成為市場焦點。綜合外媒報導，日本財務大臣片山皋月13日表示，與美國財政部長貝森特（Scott Bessant）皆對日圓近期出現「單邊貶值」表達憂慮。日圓持續下跌對當局也形成問題，弱勢日圓不僅會推升進口成本、加重家庭負擔，更可能衝擊高市的支持率。

甜甜價再現！現在換匯多吃10碗拉麵

受「高市交易」效應影響，日圓匯價走弱，台銀今（14）日的日圓現鈔賣出價下探至0.202，即期匯率賣出價同步來到0.2004，雙雙創下近3個月來最低，立刻吸引換匯族目光。

回顧2025年10月1日，台銀日圓現鈔賣出價約落在0.2105，同樣拿5萬新台幣元兌換，僅能換到約23萬7529日圓；若是現在進場換匯，足足多換9995日圓，相當於可以多吃近10碗、每碗1000日圓的拉麵。

另外，部分銀行推出優惠，像是玉山網銀APP的換匯價陸續出現0.1999、0.1998，國泰網銀數位通路優惠匯率則是0.2005，有機會降到0.2以下。