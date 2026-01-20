解散重選眾議院...高市早苗拋目標「再增3席」...《日經》：若選後勉強超過勝敗線恐降低政治向心力

日本首相高市早苗昨（19日）針對23日將解散眾議院表示，選舉勝敗標準為「執政黨取得過半數」，只要再增加三席即能達成目標。《日經》報導，高市早苗是在高支持率背景下，選擇承擔「國會冒頭解散」的風險，若選後僅止於勉強超過勝敗線，恐導致其政治向心力反而下降。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：



高市早苗首相19日說明眾議院選舉的勝敗標準為「執政黨取得過半數」。然而，僅僅達成這個相對保守設定的目標，未必能支撐她所強調的「為了政治穩定而解散國會」這一大義。新成立的「中道改革連合」則把目標放在成為「比較第一大黨」。

堅守「執政黨過半數」的勝敗標準



首相在記者會中表示，眾院選舉的勝敗線是「支持我擔任首相的執政黨取得過半數」，並強調自己將以此作為進退的賭注。



目前眾議院中，自民黨擁有196席，日本維新會34席，合計230席。只要再增加3席，就能達成「執政黨過半數」的目標。



根據《日本經濟新聞》民調，高市內閣支持率在2025年12月達到75%，自10月內閣成立以來一直維持在70%以上。雖然也將大幅增加席次納入視野，但自民黨自2012年重新執政以來，在眾院選舉中一貫堅持的目標，仍是「執政黨過半數」。



立憲民主黨野田佳彥批評：「完全無法解釋為何要花700億日圓」



立憲民主黨代表野田佳彥19日批評自民黨的勝敗目標：「和現在幾乎沒有差別，卻完全無法說明為何要花費700億日圓的選舉經費。」



在通常國會一開始就解散眾議院的作法相當罕見，勢必對國民生活造成影響。



原本預計在3月底前完成的2026年度預算案與稅制改革相關法案，將難以如期通過。如此一來，在年度交替時所需的預算安排與稅制調整可能趕不上，高中學費無償化、廢除汽車購置稅等政權主打政策，也可能因此延後實施。



「政治穩定」是否真的能實現？



首相將解散眾議院的理由歸結為「為了推動政策所需的政治穩定」。但即使眾院選後維持執政，執政黨在參議院仍未達到過半數，這一現實並不會改變。



若真要追求政治穩定，就必須在眾院取得足以讓參院「不得不尊重最新民意」的席次規模。



自民黨若要單獨過半，仍需增加37席



其中一個指標是自民黨單獨取得過半數。從現有席次來看，仍需增加37席才能達成。上一次達成單獨過半，已是2021年的眾院選舉。



自民黨在先前的臨時國會中，因削減眾院議席定額問題與維新會的分歧加深，已成為動搖聯立政權的潛在風險。若能奪回單獨過半，自民黨對維新的談判籌碼將大幅提升。



「安定多數」、「絕對安定多數」的門檻



其他指標還包括：

1. 安定多數（243席）：在所有常任委員會中確保過半數委員，並獨占委員長職位

2.絕對安定多數（261席）：在獨占所有常任委員會委員長職位的同時，仍能確保過半數



委員長職位對國會運作影響甚鉅。2025年6月，在現行憲法下，首次出現眾院常任委員長遭解任的案例。當時自民黨籍財務金融委員長拒絕就廢除汽油稅舊有臨時稅率進行審議，促使在野黨提出解任動議並獲通過。



維新會共同代表藤田文武19日在BS-TBS節目中指出：「目前連重要委員會的委員長職位，都被立憲民主黨等其他政黨掌握。」並強調「兩黨將攜手力拚安定多數」。



參院仍不足過半，政權運作仍需在野合作



目前自民黨與維新會在參議院合計119席，距離過半仍差6席。即使眾院選後維持執政，法案通過仍高度仰賴在野黨的協助。



若執政黨能在眾院取得三分之二以上席次，情勢才會出現根本改變。即使參院否決法案，也能在眾院再表決通過。不過這意味著需再增加80席，門檻極高。



若僅微幅增加，恐削弱首相向心力



此次眾院選是自民黨與公明黨結束聯立後的首場選舉，公明黨支持母體創價學會的組織票，將難以再為自民黨所用。



公明黨已與立憲民主黨共同成立「中道改革連合」，若公明票集中流向新黨候選人，聯立解消的衝擊將進一步擴大。



首相是在高支持率背景下，選擇承擔「國會冒頭解散」的風險。若選後僅止於勉強超過勝敗線，恐導致其政治向心力反而下降。



在野黨加速備戰：「中道改革連合」鎖定比較第一大黨



在野黨方面正加緊準備。立憲民主黨幹事長安住淳18日在NHK節目中明言，目標是成為「比較第一大黨」，也就是即便未達過半，但在首相指名選舉中能握有主導權。



野田透露，立憲民主黨計畫提名約200名候選人。新黨也進行為期三天的緊急公開招募，立憲民主黨選對委員長逢坂誠二19日表示，共收到173件申請，正加速進行篩選。



國民民主黨則以確保51席以上為目標，以便能單獨提出需預算的法案與內閣不信任案，藉由「關鍵少數」角色影響政策走向。該黨未回應中道改革連合的合流邀請，並加快候選人提名。



參政黨則希望延續2025年參院選的氣勢。由於其「保守色彩」政策與高市政權的支持層部分重疊，預計將在超過100個選區提名候選人，並瞄準吸納部分自民黨支持者。

(圖片來源：首相官邸)

