解旅宿人力荒！企業替我國勞工加薪2千 可多聘外籍

旅宿業和碼頭裝卸業務，缺工多年，政院拍板跨國勞動力精進方案，希望解決人力荒，但為保障本國勞工，要求業者，每新增聘用一位外籍移工，要幫領最低工資的本國勞工，每月加薪2千元。

每每有熱門團體來台舉行演唱會，周邊住宿肯定一房難求，且價格貴得驚人，平日房價，也讓國人對國旅失去信心，其中一大原因就是人力成本。

政院拍板，開放引進中階移工，但有但書，聘用一人，得先幫一名最低薪的本籍員工，每月加薪兩千元。

立委（國）洪孟楷：「問題核心房務的價格，能夠來降低他的人力成本，不要再抱怨缺工了，房價還是一個晚上那麼的高，訂在那邊，讓大家覺得我與其不如，我就出國玩了。」

旅宿業缺工多年，根據112年統計，在房務及清潔人員仍有約6600人缺口，以連鎖集團為例，約有20％左右的缺額，同樣1+1聘用移工的條件，也適用於缺工嚴重的港口碼頭裝卸、製造業等，只是兩大工商團體，對新政策態度不同調，工總表示，開放移工與本勞加薪，是不同產業思維，建議給予企業更具彈性的規範，商總則表達支持，照顧低薪本勞權益，先求有再求好，但希望限縮引進中高階移工。

勞動部勞發署長黃齡玉：「旅宿業的工作內容，包括訂房接待房務清潔，商港碼頭的內容包括，商港碼頭或貨櫃集散站區域內設備控制設施拆裝、起重機操作機械維修等工作，最高是總體員工10％。」

新政策以保障本籍勞工為出發點，預估未來4年，加薪受惠人數達到20萬人，只是幫最低薪的本勞，月薪加兩千，能有多少實質效益，仍有待觀察。