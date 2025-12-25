解析五角大廈陸軍事實力報告 翁履中揭令人不安的另一面

美國國防部23日發布最新版《中國軍事與安全發展報告》，該報告指出北京的軍事擴張已不僅限於台海，北京正在加速打造全球軍力投射能力，並計畫在2035年前擁有九艘航空母艦，規模僅次於美國。對此，旅美學者翁履中認為，中美實力差距正快速縮小，而台海目前的和平，已經並不全然是靠美國軍力壓制北京，認為台灣該做的，不是靠情緒衝動把門關起來，而是設法延長和平、爭取時間。

翁履中今日表示，自己讀完這一百多頁的報告，裡面傳遞出來的訊息其實相當明確，「中美之間的實力差距快速縮小，而北京對台灣的軍事準備，正在全面升級，並且愈來愈接近實戰化。」

翁履中進一步說明，這份報告對於解放軍持續建構形容得很具體，目標很清楚，就希望在最短時間內造成既成事實，讓美國和盟友來不及反應，衝突就已經無法逆轉。簡單說，美方認為北京的計算不是「要不要打」的問題，而是「一旦打起來，怎麼讓它結束得快」。

「但更令人不安的，是報告所呈現的另一面」，翁履中指出，美國對這些威脅的認知非常清楚，但卻沒有太多強化嚇阻的明確內容。講直白一點，就是美國知道北京的軍事實力在進步，也看見了對台威脅，但回應的方向卻是比較偏向「持續觀察」和「避免升高對抗」，而不是讓對手感受到「動手會付出巨大代價」，這是美國當前對中戰略最核心的矛盾。

翁履中說明，這份報告中，美方也展現出對台灣軍力與防衛準備的高度掌握，但報告卻仍沒有給出任何明確的「保證介入」的承諾。這就意味著，台灣在這場對抗中，美方的態度就是台灣必須以「自己不讓對手輕舉妄動」為基本策略。

翁履中認為，台海目前的和平，其實已經並不全然是靠美國軍力壓制北京，「可以說北京也許是還沒準備好，又或許還想影響台灣內部」，而台灣該做的，不是靠情緒衝動把門關起來，而是設法延長和平、爭取時間。

翁履中也感嘆，台灣目前的社會氣氛，充滿內部的對立與撕裂，政治的激烈對抗早已滲透到日常生活，在這樣缺乏互信的環境下，怎麼談得上團結應變？台灣喊著要強化「自我防衛」，但如果社會連彼此信任都建立不起來，又怎麼可能真正形成有效的國防準備？

翁履中強調，國防不是只有預算和裝備，更需要社會共識與制度穩定，台灣本身長年累積的實力，除了本身的國防之外，還有更細緻的軟實力，包括了兩岸共同的歷史交集，文化交流，加上台灣人民努力拼出的經貿實力、科技力、人才力，這些實力支撐、凝聚起台灣社會，才真正能產生防禦的立量。

