解析川普擴大旅行禁令 翁履中曝真正目的：未必讓美國更安全

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間16日簽署公告，禁止包括敘利亞在內等多個國家公民，以及巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）的護照持有者入境美國。對此，旅美學者翁履中表示，移民議題一直是川普最能動員支持者的工具，而被點名的國家，多為穆斯林占多數的國家、非洲國家，或是早就被美國政治語言反覆貼上標籤的族群。翁履中也質疑，這樣的作法，未必會讓美國更安全，反而可能讓美國更封閉。

美國川普16日政府宣布進一步擴大旅行禁令，白宮指出，美國在對最初禁止12國公民入境名單中，增列布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹、敘利亞、寮國以及獅子山共和國等7國公民，實施全面禁止入境。並表示持有巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）核發旅行證件的人士也全面禁止入境美國。之後仍可能繼續擴大。

翁履中今提及此事表示，該事件表面看是回應國安事件，但說穿了，其實是一個非常熟悉、甚至可以說是「川普招牌式」的政治操作。移民議題一直是川普最能動員支持者的工具，而「國家安全」則是最方便、也最不需要多做說明的包裝，「真正的問題不是國家能不能保護自己，而是這項政策，真的和安全高度相關嗎？還是，它其實更像是在為2026年期中選舉提前鋪路？」

「只要仔細看看被點名的國家名單，輪廓其實非常清楚」，翁履中進一步說明，多半是穆斯林占多數的國家、非洲國家，或是早就被美國政治語言反覆貼上標籤的族群。反過來看，一些逾期滯留人數更多、對美國社會影響更實際的國家，卻往往不在名單上。

翁履中也強調，這很難讓人相信是一套單純以風險為導向的安全評估，更像是用「選擇性的數據」與「集體標籤」，替一項排他性的政治選擇背書。不過從川普的角度來看，這樣的政策非常划算，它鞏固了「守住邊界、對抗外來威脅」的形象，也讓支持者相信，政府正在替「真正的美國人」把關。至於被迫分離的家庭、進不來的人才、受影響的大學、醫院與企業，則被視為可以接受的代價。

翁履中語鋒一轉，「但拉長時間來看，這樣的作法，未必會讓美國更安全，反而可能讓美國更封閉」，它犧牲的是美國長期建立的制度自信，用規則、程序與個案審查，取代情緒與集體懲罰。當「安全」被過度政治化，最後被消耗掉的，往往不是威脅本身，而是制度的公信力。

最後，翁履中強調，這正是川普移民政策最根本的矛盾，「它真正處理的，並不是風險管理，而是在挑戰一個更大的問題——誰，才有資格成為美國人？」而這個問題，從來都不只是政策討論，而是一場價值選擇。保守派認為，這是讓美國重回正軌的方式，但翁履中與質疑，「問題是，越來越排外的美國，真的在朝正確的方向前進嗎？」

