解析川習通話後都提台灣！美國亮牌 他曝：習近平收到美國「犯台警告」

國際中心／施郁韻報導

美國總統川普（Donald Trump）4日與中國國家主席習近平通話，談及包括台灣在內等多項議題，中方並宣稱台灣議題是中美關係最重要議題、台灣是中國的領土等，中國官媒、美媒也披露川習通話中涉及台灣的內容。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌提及背後含意。

張育萌5日晚間在臉書發文提到，川普與習近平通話討論議題幾乎都是美中之間的必考題，石油、天然氣、農產品、烏克蘭、伊朗，以及台灣。「通話後，習近平立刻透過新華社，對外轉述北京認定的通話重點，『美方務必慎重處理對台軍售』，以及『永遠不可能讓台灣分裂出去』。這是互相關連，但分開的兩個重點。首先，這段表述明確顯示，習近平非常在意這次美國的對台軍售，中國長期忌憚的，正是台灣準備斥資40.5億，向美國採購82套海馬斯多管火箭系統。去年7月的漢光演習，海馬斯系統剛成軍就部署在中部縣市，模擬的作戰情境，就是打擊敵軍從台灣海峽進犯。」

廣告 廣告

張育萌接著說，川普在通話後，高調公布「中國已經承諾下一季要買2500萬噸大豆」，並公開透露非常期待4月訪問中國。雙方也談到，中國會向美國購買天然氣和石油。「很多台灣政治人物一看到『川普通話提到台灣』，就立刻聯想『台灣被拿來談判』。我認為這樣的理解太跳躍，也太簡化了。我們當然不可能天真地希望，中美兩大國的談話，完全不提到台灣，但這通電話，與其說是『交易台灣』，不如說是習近平在回應，美國已經公開亮出的戰略前提。」

張育萌說「我認為，習近平在很巧妙地回應川普的《2026國防戰略報告》。兩週前（1/23），美國戰爭部發佈《2026國防戰略報告》。整份文件，完全沒有提到台灣，但是內文的字裡行間，傳達給『中國和台灣』的訊息非常清楚。這不是我在腦補，在文件開頭，美國直接對中國講得很直白，『我們的目標不是要支配中國，也不是要羞辱中國。相反的，我們目標很單純，防止任何人，也包括中國，具備支配我們或我們盟友的能力』。這是文件的原句，也就是說，川普給了美國在印太核心的『嚇阻』戰略，非常明確的內涵，美國要增加盟友的實力，來讓東亞強權不敢輕舉妄動。」美國結論直白表示，所有人都能享有「體面且穩定的和平」。

張育萌認為，在此框架下回頭看台灣，局面就很清楚。台灣準備透過1.25兆國防特別預算，完全符合「防止中國具備支配美國盟友能力」，所以美國透過AIT多次表態支持。如今美國發球了，中國靜悄悄，反而才奇怪。

張育萌提到，這次川習通話後，國台辦透過發言人定調，「習近平主席重要講話闡明了中方在台灣問題上的嚴正立場，為我們做好對台工作提供了根本遵循」。意思是，習近平不接受台灣獨立，這是老調重彈。但除了照本宣科的廢話外，習近平也對川普釋放了另一層訊號。

張育萌直言，「習近平對川普說，『新的一年，我願同你繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事』，接著說『中方言必信，行必果』。習近平不只是單純的超肉麻對話，而是回應，習近平很清楚，美國的前提與警告他收到了，也理解了。」

最後張育萌表示，「大國政治不是看一兩篇新聞，就急著打打嘴砲、胡亂下結論。今天早上起床，又看到黃國昌在網路節目上裝懂，高談闊論說『川普從來不會公開指責習近平獨裁，因為川普真正關心的只有美國的利益』。我講過N次了。不是不能罵，但這種膝反射式的廉價批評，聽久了真的怕智商會降低。」

更多三立新聞網報導

台積電熊本二廠「改採3奈米」登日媒頭條 高市早苗PO與魏哲家合影

中駐日大使狂譙！遭日網反嗆爆 他酸成功做到一事：讓日本更不信任中國

以色列承認索馬利蘭主權！矢板明夫曝重要訊號：台灣被承認國家機會提高

大馬暗黑按摩店藏春色！女「僅剩小褲褲」幫男客抓龍筋 服務價碼曝光

