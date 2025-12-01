解析派系合流拉抬邱議瑩 陳冠安：賴瑞隆佛系攻勢恐遭邊緣化

邱議瑩在鳳山舉辦首場初選造勢活動，前行政院長蘇貞昌親自南下力挺。（圖／邱議瑩臉書）

有意爭取民進黨提名、投入 2026 高雄市長選舉的立委邱議瑩，昨日舉辦首場大型造勢活動，邀請立委林楚茵、黃捷站台，前行政院長蘇貞昌更以壓軸嘉賓南下力挺。對此，台北市內湖南港市議員擬參選人陳冠安今（1）日分析指出，在英系與蘇系強力聯手加持下，邱議瑩的聲量顯著攀升；反觀同為參選人的賴瑞隆因缺乏攻勢與存在感，正面臨在黨內初選遭到邊緣化的風險。

民進黨高雄市長初選競爭激烈，包括立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩與林岱樺皆積極在地方布局、爭取支持，希望在明年一月啟動的全民調階段脫穎而出。其中，林岱樺最早展開造勢活動，但因捲入詐領助理費爭議，先前雖獲正國會成員如前外交部長林佳龍、民進黨發言人卓冠廷相挺，但也隨即引發大量基層部分不滿。

其餘參選人也陸續起跑，而邱議瑩的首場鳳山造勢聲勢浩大。主辦單位宣稱現場吸引 5 萬人到場，場面浩大。蘇貞昌親自到場助講，成為活動焦點之一。另外，此次活動主持人由新系邱俊憲與湧言會林智鴻搭檔，外界分析邱議瑩展現「整合」氣勢，力拼團結地方，接棒陳其邁市政。

陳冠安分析，「英蘇」派系合作有效推升邱議瑩聲量，賴瑞隆若不加強攻勢恐遭邊緣化。（圖／陳冠安臉書）

對此，陳冠安指出，從 Google Trends 搜尋趨勢可見端倪。11 月 30 日造勢前夕，邱議瑩與賴瑞隆的聲量大致相當，甚至偶有小幅領先；但造勢當天，邱的搜尋量飆升為賴的 7 倍，並推升過去 30 天的整體聲量至賴的 2 倍。他認為，面對英蘇派系「空軍」聯手強攻，賴瑞隆當天僅以三市場掃街回應，聲量變化有限，無法形成有效攻勢，在社群時代形同自願當「隱形人」，等同將議題主導權拱手讓出。

他直言，距離民進黨高雄市長初選僅剩約六週，若以互比民調作為主要決勝機制，賴瑞隆目前「平靜如水」的聲勢恐難突圍。加上英系、蘇系、扁系與湧言會等派系陸續集結，新系至今仍未整合許智傑與賴瑞隆的支持，賴採取的「佛系低攻勢」策略，更有可能在社群洪流中被迅速邊緣化。

曾任高雄市新聞局長的賴瑞隆，有意爭取黨內提名參選2026高雄市長。（圖／方萬民攝）

