解析美國斬首打擊馬杜洛 專家曝「給台灣的警示」：共軍早準備這件事

美國日前針對委內瑞拉發動「絕對決心」行動，一舉抓捕委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦；而在「絕對決心」發動前，中國人民解放軍也對台灣實施「正義使命」軍演，規模更甚以往。兩相比較下，美軍及共軍的兩次軍事行動，帶給台灣哪些教訓與警示？

台北政經學院基金會近期舉行「正義使命」與「絕對決心」—從加勒比海到台海座談會，出席人員包括台北政經學院基金會董事長黃煌雄；台北政經學院基金會執行長、退役海軍上將蒲澤春；前國防部情次室情研中心副主任孫秉中；台北政經學院基金會和平與安全中心計畫主持人閻鐵麟。

台北政經學院基金會報告指出，解放軍近年對台軍演著重「要港要域封控」及「奪取綜合制權」，由這次美軍對委內瑞拉的軍事行動觀察，解放軍顯然已掌握對台軍事行動的重心所在；美軍在第一階段即完成對委國的封控，在沿海實施封鎖，並擊沉自委國沿岸竄出的運毒船及扣押試圖駛離該海域的油輪；第二階段則動用電戰機對委內瑞拉防空雷達與電子通訊系統實施全面電磁壓制，同時透過網軍駭入委國民用網路系統癱瘓電力系統，並出動匿蹤戰機、無人機全面掌握委國制空權。

