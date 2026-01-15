解析美軍印太佈局！胡振東：軍事威懾台海

▲前美國國防部官員胡振東今（15）日出席國策研究院「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會。（圖／記者陳政嘉攝）

[NOWnews今日新聞] 前美國國防部官員胡振東今（15）日出席國策研究院座談會，分析美國最新國安戰略及美軍在印太地區的軍事佈局，指出總統川普已將亞洲、印太地區放在第二優先順位，美國必須取得成功，以實力求和平的立場進行威懾。

國策研究院今（15）日舉辦「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會，國策研究院院長田弘茂、副院長郭育仁、執行長王宏仁出席，中央研究院歐美所研究員林正義、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員李淳、亞太和平研究基金會執行長董立文、前美國國防部官員胡振東、國立台灣師範大學東亞學系教授范世平與會。

胡振東表示，在最新發布的美國國家安全戰略中，川普強調「分擔責任」與「轉移責任」(Burden Sharing and Burden Shifting)，要求盟友承擔更多自我安全責任。儘管西半球非法移民與毒品問題為首要優先，但亞洲仍是第二順位，且印太地區被視為下個世紀最重要的經濟與地緣政治戰場，美國必須在那裡取得成功。

胡振東表示，新的國家安全戰略特別提到，維持「軍事優勢」(military overmatch) 是遏止台灣衝突的首要任務，核心目標是繼續以「以實力求和平」(Peace through Strength) 的立場進行威懾。美國正重點關注在第一島鏈建立國家聯盟，加強「集體安全」(Collective Defense)，並推動「場所而非基地」(Places not Bases) 的戰略理念，確保在突發事件中擁有可使用的場所。

目前，美國除在韓國、日本、關島及夏威夷駐軍外，更在阿拉斯加部署強大的第五代空軍力量。胡振東特別提到，關島駐軍預計未來5年將增加至2萬名；而美國本土華盛頓州與聖地牙哥的航空母艦打擊群，以及分佈於新加坡、帛琉、澳洲等地的軍事存在，顯示美軍距離台灣並不像大眾想像的那麼遠。

胡振東指出，為加強「互通性」(Interoperability)，美國與夥伴國簽署「交叉服務協議」並增加聯合演習頻率，2024年「環太演習」(RIMPAC) 共有29國參加，並由他國軍官擔任領導職務以演練「聯合作戰」(Coalition Warfare)。此外，2025年「堅定力量太平洋演習」(REFORPAC) 展示了「敏捷作戰部署」(Agile Combat Employment)，將部隊分散至50多個小型基地與島嶼。而每年在內華達州舉行的「竹鷹」(Bamboo Eagle) 演習，則針對西太平洋防禦演練「多域作戰」(Multi-Domain Warfare)，發展出如「一腳踢開機門」式的空襲戰術。

胡振東也提到，為因應中共威脅，美軍正全面升級在亞太的裝備，在海軍力量部分，關島攻擊潛艦將全數升級為「維吉尼亞級」、最新型航母「約翰·甘迺迪號」預計2027年於太平洋服役。此外，10萬噸級的「遠征海上基地艦」與「海上預備艦」可提供長達30天的作戰後勤物資。而在空軍戰力部分，嘉手納基地已換裝「F-15EX」，三澤基地與「喬治華盛頓號」航母則換裝「F-35A/C」。同時，在韓國庫桑基地部署「MQ-9」無人機。

胡振東強調，除了硬體提升，美軍正提升駐韓美軍的「靈活性」(flexibility)，使其能應對亞太地區突發事件而不僅限於韓國本土。他總結，美軍在西太平洋採取的一切措施，歸根究底 (bottom-line) 都是基於「以實力求和平」的理念，旨在防止戰爭發生。

