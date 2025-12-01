解析：目前兩份北市綠營民調背後差異

吳怡農在年輕族群及綠營死忠支持者中展現有潛力比肩的韌性。





依據《短新聞》公布的數據顯示，若與現任市長蔣萬安進行「對比式民調」，王世堅以29.9%的支持度表現最佳，落後蔣萬安約19.2個百分點，優於吳怡農（24.5%）與吳思瑤（22.4%）。在「黨內互比」部分，王世堅更以47.1%的支持度，大幅領先吳怡農的17.6%及吳思瑤的11.1% 。更顯示王世堅在一般大眾與高年齡層中具有壓倒性優勢 。

吳怡農先前也召開記者會公布委託「山水民意」進行的調查，該調查採市話、手機各半。吳怡農指出，在納入王世堅、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等5人互比下，他在「非藍白支持者」中排名第二，雖落後王世堅8.9個百分點，但在「綠營支持者」中，王世堅支持度22.7%、他則為20.3%，兩者差距僅2.4個百分點，處於誤差範圍內。





兩份民調的差異點在於「調查方法」與「解讀視角」。《短新聞》民調採全住宅電話抽樣，且直接將綠營人選與蔣萬安對比，凸顯出蔣萬安目前的執政優勢及王世堅的高知名度 。而吳怡農公布的民調納入手機樣本，並聚焦於「互比式」與「特定政黨傾向」分析。





吳怡農解釋，距離選舉尚久，對比式民調意義不大，重點應放在誰能擴大社會支持；他認為數據顯示自己是唯一能緊咬王世堅、且最具潛力突破綠營板塊的人選。





綜合兩份民調，王世堅目前在全體選民中的知名度與支持度似乎是綠營領頭羊，但吳怡農在年輕族群及綠營死忠支持者中展現有潛力比肩的韌性。