解析》逼近台島實彈射擊！共軍專家：「正義使命-2025」首度貼近台灣領海，「生死線」鎖鏈更緊

解放軍東部戰區29日起連續兩天，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在環繞台灣5大海、空域展開「正義使命-2025」演習，並預告將有實彈射擊。中共軍事專家分析，解放軍12月29日公佈的演習區域圖顯示，相比2022年針對時任美國眾議院議長裴洛西訪台組織的圍島演習，這次設置的演習區域離台灣本島更近，圍島鎖鏈也更緊，體現全方位、無死角、封打一體的新特點。

據解放軍東部戰區微信公眾號發佈的消息，東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，東部戰區12月29日開始組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽，以及台灣本島的北部、西南、東南、以東，組織「正義使命-2025」演習。戰區同時公告並發布示意圖，宣佈將於星期二8時至18時在台灣周邊海域與空域進行重要軍事演習並組織實彈射擊。

首次出現「外線懾阻」，封鎖美日戰略補給線

軍事專家盧德允向《風傳媒》指出，這次軍演包含實彈射擊、跨軍種聯合演練、港口封鎖與外線懾阻等科目，其中，「外線懾阻」是第一次出現的項目與名詞。它應該就是現在西太平洋美中對抗格局裡最關鍵的環節「反介入／區域阻止」A2/AD，代表這次圍台軍演不只是針對台灣，還特別針對試圖來援助台灣的外國勢力，要在外線也就是很遠的地方，運用飛彈和水下無人載具，將美日軍方阻擋在外面，無法靠近台海區域。

美日奪島軍演部隊中途在東海演練直升機起降。（騰訊大家網）

據中國解放軍新聞傳播中心「中國軍號」發布的影片，中國國防大學教授孟祥青分析，台灣地域狹小、山地縱橫、缺乏防禦縱深，經不起持久作戰。孟祥青指出，台灣嚴重依賴海上運輸線、能源線與補給線，對台灣而言幾乎是「生死線」。此次5個演習區域幾乎都卡住關鍵節點，例如台灣本島以北區域緊貼基隆港外海，形成封控重要港口的態勢。

鎖定基隆、高雄港，形成「關門打狗」態勢

此外，兩個區域位於台灣本島以南，緊貼高雄左營海軍港，被視為切斷台灣最大海上航線、壓制重要軍事基地的行動，形成所謂「關門打狗」之勢。孟祥青指出，還有一個區域位於台灣本島以東，直指外緣通道，顯示拒止外部勢力介入的能力。

過往解放軍實彈射擊主要集中在渤海、黃海、東海與南海，距離台灣較遠、威嚇意味大於直接壓迫。2022年圍台演習雖劃設操演區域一度逼近領海基線，但並未真正實施大規模實彈射擊。

中國的火箭軍。（中國軍網）

史上最近距離演訓，火力壓迫逼近領海基線

根據東部戰區今天公布的實彈射擊範圍，5大演習區域不僅環繞台灣全島，且逼近台灣領海基線。其中最接近的一處位於恆春半島南方，其北緣緯度達21度49分，貼近領海基線，是歷年來最近的一次，對台灣造成實質戰略壓力。不過，共軍並未公布實彈項目的細節。

解放軍專家孟祥青總結，本次演習凸顯「內線封控、封打一體、外線拒止、海空阻隔、近遠制敵」等新特徵，並稱其向外界傳達重要訊號：「倚外謀獨是死路。」



