解析2026藍白合 學者曝4縣市好談 點出「會遇到的第一個問題」

藍白黨魁高峰會19日登場，雙方同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制。中國文化大學新聞系教授莊伯仲表示，藍白經歷上次整合的挫敗及這2年來在立法院的合作，彼此互信較高，如今距2026地方選舉有一年多時間，因此對此次藍白整合非常樂觀。

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日以「以行動顧台灣」為題，在新北舉辦會談，雙方同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制。國民黨主席鄭麗文也強調，「藍加白」是台灣最新主流民意，並宣示若黨內有人惡意破壞，未經機制勝出，卻執意參選，國民黨將以黨紀處分。

對此，據港媒《中評社》今（24）日報導，莊伯仲認為，2024藍白整合之所以會失敗，在於彼此互信不足導致只能破局，不過如今鄭黃會互信較足，且藍白雙方經歷上次整合的挫敗及這2年來在立法院的合作，彼此互信已經較高；莊強調，距離2026地方選舉還有一年多的時間，對此次的藍白整合非常樂觀。

不過莊伯仲也指出，藍白若要合作，彼此有得就要有捨，國民黨不可能整碗端走，民眾黨也不可能一無所有，像基隆市就是一個藍白合示範區，市長是國民黨的謝國樑、副市長是民眾黨的邱佩琳，未來新竹市長會是較好談的地方，另外嘉義縣、台南市、高雄市都是藍白雙方比較好談的區域。

此外，莊伯仲說在宜蘭縣長部分，藍委吳宗憲已表態參選，民眾黨的陳琬惠也想選，這是未來藍白合會遇到的第一個問題；第二個問題是即便藍白合，中南部的地方派系各立山頭很嚴重，會不會買單藍白合將是關鍵。

