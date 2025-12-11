解構自地自建 270 坪透天別墅!從毛胚屋起筆，描繪三代理想的現代感療癒日常

編輯 張若蓁｜圖片提供 寓朵設計

如果有一天你可以自地自建一座透天別墅，你會想要怎麼設計呢?這棟由寓朵設計操刀規劃的270自地自建私宅，居住者為屋主夫妻、一名長輩與兩位小孩。設計師先從室內佈局起始，確保所有機能與日常需求相符，再著手訂製建築外觀，將尺度、採光最大化，不僅彰顯建築不凡氣魄，也將豪宅的體貼體現的淋漓盡致。



為讓生活更張弛有度，在機能佈局上，採用分層概念規劃，一樓為車庫及公領域二至三樓為私領域，頂樓則做為信仰與娛樂休閒空間所用。車庫設計在白牆之上，以灰色特殊塗料覆蓋，搭配內嵌線燈交織，讓普通的牆面幻化成稱職的展示牆。客廳採開放式設計，雙面懸浮電視牆搭配電子壁爐，降低遮擋採光的疑慮，也消弭牆面量體，視覺上更輕盈。沙發背牆則由白色石紋與玻璃磚拼接，挹注優雅氣息。開放式餐廳位於電視牆後方，圓桌與天花造型呼應，體現闔家團圓的吉祥寓意。一旁收納機能則與餐水櫃整合，避免電線落地的疑慮，讓用餐生活更條條有理。



主臥室以行政套房的概念規劃，透過精準的動線與配置，最大化展現大面採光與開闊視野。細膩的異材質拼接，為空間疊出豐富層次，也形塑出兼具質感與舒適的私領域氛圍。木格柵與鋁合金交織出的書房，散發靜謐而禪意的氛圍。獨立更衣間以飾品櫃為視覺中心，梳理出俐落流暢的動線；精緻的黑玻門片更進一步昇華空間質感，宛如精品展間般雅緻迷人。三樓孝親房規劃了獨立的起居空間，讓三代同堂之餘，長輩也能維持原有的生活習慣，使日常更加張弛有度。整體以自然暖調為色彩基底，營造溫潤舒心的氛圍，讓長輩得以沉浸在專屬的悠閒時光中。頂樓瑜珈室以大幅留白為主軸，並在牆面貼覆鏡面，形塑出寬敞自在的活動場域。除了能輕鬆檢視動作姿態，也為空間帶來更多彈性與可能性，讓身心在純淨的場景中獲得釋放。



由於屋主熱愛品酩，設計師特別利用梯間的餘裕空間打造專屬酒窖。鋁合金框架與玻璃在光影的細緻調度下相互映襯，呈現洗鍊而迷人的姿態。屋主珍藏的佳釀也因而化作一件件耐人尋味的藝術品，為空間增添獨特的品味層次。

