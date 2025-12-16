解構退休宅去蕪存菁的設計之道!21 坪新成屋演繹黑白灰系私宅的生活風景

編輯 Jessie Chang｜圖片提供 銘家室內設計

小編帶你看好宅

看起來乾淨、整潔、明亮就是居家空間最好的風水!室內坪數21坪的新成屋，為屋主二人在退休之後即將入住的新家。銘家室內設計將整體空間化繁為簡，以去蕪存菁的設計之道，透過黑、白、灰等純粹色彩勾勒私宅，再輔以寬敞的行走動線，讓小宅溫馨、簡約又安全。



入室玄關由六角磚鋪陳，繁複的灰色圖騰與牆面紋理呼應，交織出低調內斂的層次感，寬敞無高低差的廊道，提升行走的安全性，確保未來十幾二十年的通行便利與安全。收納櫃沿樑下而設，藉由暖灰色門片修飾，既彌平樑柱存在感，也滿足日常鞋履收納需求。弧形穿鞋椅與牆面的柔線互相映襯，天花垂燈如夜光指引，帶領步履走向溫暖的家。公領域成開放式設計，通透的空間感，完美凸顯建築本身的採光優勢，繫起居者間的互動性。客廳電視牆由櫃體延續，溫潤的波浪曲線，柔和銳利稜角延展空間尺度。下方大理石檯面同樣選用黑白紋理的石材交織，再搭配上暖光線燈，在簡約中挹注奢雅氛圍。沙發上方大樑同樣藉由弧形修飾，暗示場域分界，也拉高天花視覺。



廣告 廣告

沙發後方的多功能區以低檯度收納結合白色層架，兼具展示與收納機能。一旁空出的餘裕則規劃為冰箱位置，重新分配餐廚動線，讓走道更為寬敞順暢。開放式餐廳將餐桌與中島連成一體，餐水櫃亦延續相同材質與元素，以石材紋理統一空間語彙，使餐廳成為視覺焦點。微波爐、烤箱等設備採用內嵌式配置，避免線材外露造成雜亂。廚房則以半開放設計呈現，透過玻璃拉門在開放感與獨立性之間取得恰到好處的平衡。通透視覺也讓屋主二人在日常間能彼此相互照應，不僅日常間更安心、安全，在外的家人也更放心。



小編的最愛

主臥床頭以石紋與灰色調交織出沉穩而有層次的氛圍，兩側搭配古銅色壁燈，低調內斂又耐看。床尾以長虹玻璃推拉門界定出獨立更衣間，平整的地坪讓動線更加順暢；在維持空間通透感的同時，也將收納機能發揮至最大化。

銘家室內設計／許瓊櫻

地址：桃園市桃園區同德二街158之6號7樓

電話：0955587260

Email：mj2182130@gmail.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>銘家室內設計

立即聯絡>>>銘家室內設計