解決久停占位 新北3路段停車格11月起收費管理

《圖說》八里區商港三路路邊停車格夾單宣導。〈交通局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市交通局將自11月1日起，於八里區商港三路、林口區忠孝路646巷及汐止區招商街共48格汽車格及3格大型重機專用格實施收費管理，以落實「使用者付費」原則，提升車格周轉率，讓有停車需求的車主都找得到車位停。

交通局停車營運科長許芫綺指出，林口區忠孝路646巷及汐止區招商街的路邊汽車停車格，常被特定車輛久停占用，影響停車秩序，甚至衍生髒亂、影響市容。因此，交通局在會勘後決定將其納入收費管理，杜絕車輛久停占用情形。

廣告 廣告

她表示，八里區商港三路除了增設21格路邊汽車停車格及29格機車停車格之外，更貼心因應在地需求規劃了大型重機專用停車格，讓重機騎士也能安心停車。

《圖說》汐止區招商街路邊停車格夾單宣導。〈交通局提供〉

許芫綺說明新增收費路段收費時間及費率如下：

（一）八里區商港三路：收費時段為國定假日及例假日8:00–18:00，其中汽車停車格每半小時10元，大型重機專用停車格每4小時30元。

（二）林口區忠孝路646巷：收費時段為週一至週五8:00–18:00，每半小時10元。

（三）汐止區招商街：收費時段為週一至週五9:00–18:00，每半小時10元。