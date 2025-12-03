解決交通、淹水問題 屏縣議員促「枋寮—崁頂—南州」台鐵高架化

屏東縣議員周碧雲促縣府全力爭取「枋寮－崁頂－南州」3位一體鐵路高架化。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為解決屏南交通及低窪地區淹水問題，屏東縣議員今(3)日質詢時促縣府將崁頂－南州段與枋寮段高架化，一同納入屏東鐵路高架化後續規劃並提報中央，唯有「枋寮—崁頂—南州」3站一體高架化，才能真正達到區域效益。屏東縣府表示，會全力向中央爭取。

議員周碧雲表示，自從2019年台鐵屏東線南迴全面電氣化以及部分車站與路線的高架化後，大幅度改善交通、減少平交道事故、也提升都市景觀。然而從潮州往南延伸的「崁頂－南州」區間，現仍維持地面平面鐵路，潮州至枋寮路段目前僅完成電氣化工程，高架化並未同步納入既有計畫範圍內。

周碧雲表示，枋寮車站長期易受西北側北勢溪水患導致鐵道中斷，形成環台鐵路斷點，加上又有中山路及隆山路兩大平交道，將整個站區高架成「枋寮車站大平台」是鄉親期盼已久的重大交通建設，不僅可消除中山路及隆山路兩處平交道，還可連通前後站，減少交通事故，也能改善長久的淹水困境，而且除了枋寮站本身，北側的東海到佳冬部分，還有崁頂、南州等，鐵道屢屢成排水阻礙，縣府應加碼要求台鐵全線高架化，才能徹底解決交通及低窪地區淹水問題。

屏東縣府交旅處長黃國維表示，很認同議員所提的意見，周縣長也心心念念，縣府、立委徐富癸也都有向中央反映並努力爭取；為什麼「枋寮車站大平台」會先執行，應該是台鐵有分段推進，枋寮往下走是往台東，屬南迴鐵路提升部分；針對「枋寮—崁頂—南州」高架化會全力持續向中央爭取，完整資料也會呈送上去。

