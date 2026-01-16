解決人力橋梁檢測死角 無人機、AI橋檢車亮相

公路局推動「無人機AI智慧橋梁檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」開發，今正式亮相。（蔡明亘攝）

目前已經以無人機完成轄內14座跨河及感潮河段橋梁實地檢測。（蔡明亘攝）

全台車行橋梁約2.2萬座，其中交通部公路局轄管3348座，傳統橋梁檢測多仰賴人工目視，但部分橋梁位於深谷、高山或濱海，位置險峻，增加檢測難度且有職安風險。公路局推動「無人機AI智慧橋梁檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」開發，今正式亮相，目前在中部14座橋梁及台61線部分路段投入檢測，將來待技術更成熟後將擴大實施。

部分橋梁劣化構件位處檢測人員視線死角，可透過無人機確實檢出，作業成本約為傳統橋檢的60％。（蔡明亘攝）

苗栗後龍溪橋。（蔡明亘攝）

公路局自民國108年起推動無人機自動化橋梁檢測及橋梁劣化影像AI分析研究，並完成無人機AI智慧橋梁檢測系統與AI智慧橋梁橋檢車開發，實現全橋自動化檢測，此技術由公路局中區養護工程分局主導，陸續與黎明工程顧問股份有限公司、財團法人工業技術研究院及台達電子工業股份有限公司合作。

AI橋檢車在車速80公里下，1秒可拍45張巡檢畫面。（蔡明亘攝）

負責公路局中區橋檢的黎明工程顧問公司副總經理李坤哲指出，全台有2萬6116座車行、鐵道及人行橋梁，其中車行橋梁有2萬2985座，因省道系統廣泛，公路局轄管共3348座，中區就占1047座，一年需檢查2次，除人力負擔大，也有危險性，過往還得划船去檢查橋梁，深谷橋梁則使用望遠鏡，塔高較高橋梁也有檢查盲點，故嘗試使用無人機檢測。

公路局起初要求5處養護分局試辦，但陸續發現檢測所拍攝的構件影像未具備位置資訊、無人機無法透過GPS定位穩定飛行、無法量化劣化程度與範圍、拍攝照片後續處理需大量時間與人力等問題。

使用AI橋檢車可降低作業風險和交通維持成本，並提升檢測效率。（蔡明亘攝）

公路局中區養護工程分局養護科長蔡宜宏說明，經過研究開發AI無人機智慧橋檢系統，首先建置三維橋梁模型，自動生成檢測航線，即可全自動飛行橋檢，檢測影像上傳雲端平台後，由AI自動劣化影像分析並評等，會自動產出橋檢成果報表，最後由檢測人員人工複核。

蔡宜宏說，目前已經以無人機完成轄內14座跨河及感潮河段橋梁實地檢測，針對橋下構件及人員不易到達區域，以無人機自主飛行檢測，提升檢測效率與精確度，劣化包括混凝土裂縫、剝落、白華、滲水、鋼板或螺栓生鏽、油漆剝落等皆可揪出，總計投入逾2萬張訓練影像，AI劣化偵測準確率逾78％。

蔡宜宏提到，部分橋梁劣化構件位處檢測人員視線死角，可透過無人機確實檢出，作業成本約為傳統橋檢的60％，消除攀爬橋檢車與路面作業等風險。

交通部統計111至114年9月，國道施工車輛或緩撞車遭撞事故共454件，平均每3天就有1起事故發生。現行「公路橋梁檢測及補強規範」規定定期檢測以目視檢測為主，檢測人員辦理伸縮縫、橋護欄及排水設施等橋面構件檢測時，目前以沿橋梁路肩徒步，人員作業風險及交維成本高。

公路局也在台61線引進AI橋檢車，搭載5組鏡頭及1組GPS，並於車後座設置電腦主機，可檢測排水設施是否阻塞或功能性降低，及伸縮縫是否有雜物堆積、高低差及間隙異常等，檢測人員會在車內即時利用主機辨識橋面劣化情形。

AI橋檢車在車速80公里下，1秒可拍45張巡檢畫面，檢測完成後會自動匯出，自動呈現於Google Earth系統，大幅降低作業風險和交通維持成本，並提升檢測效率。

公路局表示，將持續深化AI技術研發與跨域合作，帶領國內智慧橋梁檢測技術及產業發展，逐步建立智慧化、數位化且永續之橋梁維護管理模式，共同打造平安、安全、安心的「三安幸福公路橋梁」。

