解決停車荒！頭份推人行道停機車試辦 苗警提醒違停依法取締

頭份市自強路段人行道將於11月24日起試辦機車停放，停車格線與告示牌已完成設置，改善周邊停車不足問題。（讀者提供／呂麗甄苗栗傳真）

頭份市為恭醫院及黃昏市場周邊長期存在機車停車空間不足問題，苗栗縣政府交通工務處完成會勘評估後，選定自強路段人行道作為全縣首處「人行道開放機車停放試辦區域」，試辦措施將自11月24日起正式啟動，相關停車格線與告示牌已完成設置。

苗栗縣警察局表示，將全力配合後續交通管理及周邊秩序維護工作，但在試辦開放日11月24日正式生效前，民眾若於該路段人行道停車，仍屬違反《道路交通管理處罰條例》之違規行為。苗警將持續加強巡查，依法取締違規停車，以避免造成行人通行障礙並維護整體交通秩序。

廣告 廣告

苗栗縣警察局呼籲廣大機車族群，請耐心等待縣府完成標線與相關設施，並於正式開放後，務必將車輛停放於新設置之機車格線範圍內，切勿跨越或占用行人空間。

警方將於試辦期間配合執行交通秩序維護，除加強取締人行道違規停車外，並強化稽查機車或腳踏車於人行道行駛、人行道違規攤販及擺放物品等妨礙通行之行為，持續透過一致且嚴謹之執法，確保行人安全與道路順暢。

更多中時新聞網報導

勞動部轉介機制 助職災勞工返崗

潘慧如攜米可白認養人人犬舍毛孩

邱澤、許瑋甯月底辦婚宴