解決僵局 日須重量級人物出馬

1963年，我國駐日本大使張厲生返國述職。自從日本批准整套人造纖維工廠設備賣給大陸後，台日關係便陷入低潮。（本報資料照片）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論導致陸日關係緊張，事實上，民國52年爆發的「周鴻慶事件」，也使台日關係一度升高至瀕臨斷絕的程度，中華民國甚至召回駐日大使張厲生，日本派出元老政治人物吉田茂訪台斡旋；學者分析，顯見不管昔日或今時，「一中」是台陸日之間最敏感議題，日方要和緩對陸關係，必須派出重量級政治人物出馬，才能夠出現轉機。

民國52年8月，日本池田勇人內閣通過倉敷縲縈公司向大陸出售維尼龍纖維整廠設備案，總額2000萬美元，其中1500萬美元由日本進出口銀行提供貸款。當時大陸因大躍進失敗、紡織物資匱乏，維尼龍亦具軍用價值，此案引發中華民國政府強烈不滿，外交部向日本提出嚴正抗議。

爭議未止，池田勇人隨後在國會發言提及「兩個中國」，並稱台灣為「蔣政權」，再度激起反彈。情勢在民國52年10月周鴻慶事件爆發後更加緊繃，大陸油壓機械考察團團員周鴻慶在東京突然向蘇聯駐日大使館尋求政治庇護，日方處理上偏向北京，周鴻慶最終被送返大陸，台灣多次抗議未果，台日外交關係進一步惡化。

台灣於民國53年1月批准張厲生辭職，同時調回多名駐日館員，外界普遍認為台日關係已逼近斷裂邊緣；日本政府意識到情勢嚴重，敦請已退休的前首相吉田茂以私人名義訪台，吉田5度晉見蔣中正，並遞交池田勇人親筆函，最後發表「吉田書簡」表態支援國府，台日關係才有起色；而同年，日本政局因池田勇人病重辭任而出現變化，新內閣對華政策進行調整，台日互動逐步回穩。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆指出，當年的例子顯示，日本首相對台海問題過度表態時，不僅會引起東京政壇震盪，也牽動兩岸之間的角力，而要化解衝突，恐須日本政壇足夠分量的大咖出馬，吉田茂的外孫、現任自民黨副總裁麻生太郎是讓高市早苗當選自民黨總裁、日本首相的重要推手，但麻生與大陸的關係不若其外公，高市早苗或許得請託與陸方較友好的前首相福田康夫、石破茂出面，才有可能解決陸日僵局。