解決內湖塞車 東環段CF710開工

台北市長蔣萬安（中）四日出席北捷環狀線東環段ＣＦ７１０區段標工程開工典禮。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

台北市捷運工程局四日舉辦了環狀線東環段ＣＦ７１０區段標的開工典禮。市長蔣萬安提到，此區段將連接中山區和內湖區，沿著敬業三路、樂群二路至瑞光路，計劃建設三座地下車站及四段潛盾隧道，完工後將徹底解決內湖的交通壅塞問題。

台北市長蔣萬安出席環狀線東環段CF710區段標的開工典禮。(記者王誌成攝)

蔣萬安表示，施工過程相關單位必須做好配套措施，將交通影響降至最低，並持續聆聽和採納民眾建議。過去三年環狀線南北環段全面動工，東環段六個區段中已有四個完成標定。完工後，內湖科學園區到士林的通行時間將縮短至十一分鐘，到象山則僅需十四分鐘，有效緩解內湖的交通壅堵問題。

捷運局第一區工程處長程道信表示，東環段的六個標案中，ＣＦ７６３和ＣＦ７６０分別於民國一一三年和去年開工，ＣＦ７１０也已動土，ＣＦ７２０上週決標、預計四月開工。ＣＦ７４０和ＣＦ７５０開始招標，目標年底完成決標。

程道信指出，ＣＦ７１０標預計下半年至明年初施作連續壁，屆時將盡量利用人行道或公園綠地維持車道數和寬度，並考慮將洲子街和瑞光路改為單行道，以減少壅堵。