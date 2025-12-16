解決原民貸款困境 陳瑩推動十年「原保地貸款信用保證」今上路

立委陳瑩表示，希望改善原住民族在金融市場長期遭遇的不平等處境。（圖／陳瑩辦公室提供）

原住民保留地（以下簡稱原保地）因所有權人限於原住民的規定，長期造成土地流通受阻，金融機構在授信時亦不視為有力的擔保品。立委陳瑩自2016年推動原住民金庫，盼解決原保地貸款困境，自2022年起以「貸款信用保證」的方向，持續溝通協調並多次提出質詢，今（16）日原民會與三家金融機構正式簽署「原保地貸款信用保證」合作，終於讓原保地在金融市場正常化，成功跨出第一步。

陳瑩回憶，在疫情期間，一位她過去協助取得原保地的faki（原住民男性長者尊稱）子女在北部開店做生意，因疫情導致營業狀況受到嚴重衝擊，faki希望藉自己一甲多的原保地貸款幫助子女，卻被銀行拒於門外，「一毛都貸不到」。 faki無奈表示，「空有著土地，卻幫不了自己的孩子」，此心酸場景，令陳瑩鍥而不捨推動原保地貸款政策。

陳瑩十年前推動原住民金庫，盼改善原住民族在金融市場長期遭遇的不平等處境，然而「原保地貸款」正是核心問題之一。她指出，在疫情期間即邀集財政部、原民會、金管會、中小企業信用保證基金、農業信用保證基金及相關銀行，多次召開協調會議，希望推動「原保地貸款信用保證」。自2022年歷經行政院長蘇貞昌、陳建仁、卓榮泰後，原保地信用保證貸款政策方向才逐漸明朗；歷經三任行政院長、超過四年的持續努力，終於成功推動落實。

依據《山坡地保育利用條例》第37條規定，原保地所有人以原住民為限，導致原保地在金融市場流動受限，銀行於貸款授信時，無法將其視為有力擔保品。陳瑩認為，這樣的困境源自政策限制，政府本就有責任設法解決，而原保地無法在金融市場正常運作，正是過去倡議推動原住民金庫時，欲處理的核心問題之一。隨著原民會與金融機構完成簽約，並預計於明年1月16日正式上路，未來「經濟產業貸款」中的營運週轉金、資本性支出，以及原住民自建、自購與修繕住宅貸款，皆可運用原保地作為擔保品申貸。

陳瑩感謝原民會持續不斷與相關部會及銀行持續溝通協調，終於促成原民會與合作金庫、土地銀行及全國農業金庫三家金融機構完成簽約。陳瑩表示，原保地數十年來在金融市場遭受不公平的阻礙與排斥，而在原保地得以邁向金融市場正常化的關鍵歷史轉捩點，將會清楚記錄這三家金融機構的投入與協助。未來其它金融機構，包括農會體系在內，將會陸續加入承辦行列。

