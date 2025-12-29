解決口湖治水迫切需求 雲林縣3.3億下崙大排抽水站工程啟動

斥資逾三點三億啟動口湖鄉下崙大排抽水站治理工程，打造安全排水屏障，守護居民家園。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣口湖鄉屬雲林沿海低窪地帶，受地層下陷與氣候變遷雙重影響，治水需求迫切。縣長張麗善感謝水利署長期經費挹注與專業協助，得以進行斥資三點三億元的「下崙大排抽水站治理工程」廿九日啟動，工期預計一一六年底完工，為當地居民的生命財產安全帶來保障。

縣長張麗善、水利處長許宏博、經濟部水利署第五河川分署秘書王銘熙、議員黃文祥、口湖鄉長李龍飛、鄉代會主席王溪邊等祈福動土。張麗善表示，下崙抽水站的啟動，是縣府長期規劃的一部分，近年凱米、康芮、海葵颱風等帶來強降雨，造成下崙與周邊聚落農田淹水，居民苦不堪言，農業生產遭受嚴重損失；顯示傳統排水設施已難以因應極端氣候挑戰。

廣告 廣告

斥資逾三點三億啟動口湖鄉下崙大排抽水站治理工程，打造安全排水屏障，守護居民家園。（記者陳正芬攝）

此次治理工程將新建一座設計容量每秒抽取二十立方公尺的抽水站，經費高達3億3千1百多萬元，工期 540 日，可確保在防潮狀態下仍能持續抽排，根本改善長年水患問題，此工程充分展現縣府守護居民安全的決心。

議員黃文祥說，下崙大排二位於口湖鄉出海口匯流處，長年因地勢低窪及地層下陷影響，過去遇強降雨或大潮，往往一夜之間家園與農田就泡在水裡，居民心中總是不安。如今抽水站正式動工，終於看見希望，感謝縣府守護居民生命財產，讓雲林成為安心的家園。

水利處長許宏博說，「下崙大排抽水站治理工程」範圍位於下崙大排二出海口匯流處，治理工程將新建一座設計容量每秒抽取二十立方公尺的抽水站，以確保大潮期間仍能持續抽排、入流工一座以改善水流進入效率等，另有周邊道路與地坪鋪設，總工程經費三億三一四九萬三千元，由中央補助與縣府自籌經費共同支應，工期為五四○日曆天。