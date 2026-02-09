解決台中水湳經貿園區交通瓶頸 「中平路銜接中平北路橋梁新建工程」加速推動

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中水湳經貿園區重大建設陸續進入完工倒計時，為解決區域交通瓶頸，立委楊瓊瓔與市議員楊大鋐9日邀集中央水利署及台中市建設局進行現地會勘，針對「西屯區中平路銜接中平北路橋梁新建工程」，要求中央與地方行政流程同步併行，能在民國116年5月通車。

楊瓊瓔表示，水湳經貿園區內的會展中心等重要地標已趨完工，完善周邊路網已是當務之急。由於過去牛埔橋改建期間設置的臨時便橋極大便利了大雅與西屯居民，地方強烈期盼興建永久性橋梁以疏導龐大車流。

楊大鋐指出，園區正值發展黃金期，且周邊寸土寸金，若不加速建橋解決尖峰時段趨於飽和的車流量，未來交通回堵勢必更趨惡化。針對橋梁設計，建議參考114年最新規畫檢討資料將橋長定為25.5公尺，除可節省約600萬元經費，更能與既有路口順平銜接。

為降低引道抬升對住戶的影響，楊大鋐專業建議引用《跨河構造物設置要點》，採弧形構造設計，將引道抬升高度從110公分降至88公分，不僅符合水理治理需求，更大幅提升道路平順度。

目前關鍵障礙在於水利署治理計畫原訂116年才公告，恐導致工程延宕2年。楊瓊瓔當場要求水利署加速公告作業或先行審查。她也要求建設局同步發包評估，並將審查流程壓縮1至2個月，全力爭取明年5月通車，讓這座連通橋梁正式成為帶動區域發展的強心針。