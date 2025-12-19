解決國1內壢、中壢壅塞中豐交流道新建工程可望近期通車

國1號中豐交流道動線。



（圖：高公局提供）

高速公路局（下稱高公局）表示，為改善國道1號內壢及中壢路段長期交通壅塞情形，「國道1號中豐交流道新建工程」歷經近三年施工，目前工程已接近完工，正進行通車前勘驗及部分驗收等行車安全相關作業，完成後可望於近期正式開放通車。

高公局說明，中豐交流道為專門服務五股至楊梅高架道路所設之交流道，新設北入及南出匝道啟用後，預估可分擔內壢交流道約十八％、中壢交流道約七％的交通量，有效改善區域交通壅塞情形，並縮短通勤時間。其中，青埔地區往返泰山轉接道行車時間，預期可節省約十分鐘，對桃園地區通勤族帶來立即效益。

高公局提醒，用路人須注意中豐交流道僅供國道1號五楊高架道路使用，通行車種與高架道路規定相同，禁止大貨車通行，包括聯結車、砂石車及貨櫃車等。未來中壢地區用路人可由中豐北路銜接北入匝道進入高架道路；青埔地區用路人可透過迴轉道進入北入匝道；南下車輛也可利用新設出口匝道分流前往中壢及青埔地區。

另為確保主線與匝道車流有效分流，並降低交織衝突，中壢轉接道路段將配合標線管制，禁止平面主線車輛駛入出口車道，也禁止入口車輛駛入平面主線，高公局呼籲用路人行駛時務必依循現場標誌、標線及指示牌面。

高公局強調，中豐交流道通車後，不僅可打通中壢與青埔地區交通瓶頸，未來結合機場捷運A21環北轉運站，將進一步提升大眾運輸轉乘便利性，串聯新舊都心發展動脈，為地方帶來更多商機與活力。