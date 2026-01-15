解決土方之亂 何欣純協調台中港提供5公頃暫置區

何欣純偕同多位台中市議員赴台中港務分公司會勘「台中港填方區土方收容規劃」 圖：何欣純服務/提供

[Newtalk新聞] 針對近期引發的全國土方處置問題，台中市長參選人、立法委員何欣純今（15）日偕同台中市議員楊典忠、王立任、曾威、張家銨等人，赴台中港務分公司會勘「台中港填方區土方收容規劃」。何欣純強調，土方問題已迫在眉睫，無論公共工程、或民間工程近於停擺，嚴重影響民生經濟，所以協調中央跨部會溝通，也請台中港與台中市府攜手合作，讓台中港土方暫置區儘速上線收容土方，解決公共工程停擺的燃眉之急。

何欣純指出，「土方清運新制」今年元旦上路後，因合法受理場不足、配套未及到位，導致台中市多項公共工程與民間建案面臨延宕風險。她日前已第一時間邀集在地議員、相關產業公會、及幹部內政部國土管理署吳欣修署長進行商討，彙整第一線困境，並促成比照台北港、高雄港的土方去化方向，由港區提供暫置區，建立透明流向與管理機制，讓土方先有去處、各項民生工程才能持續推動。

何欣純表示，解決土方之亂可分為兩個階段。第一階段是設置「暫時堆置區」，先解決當前土方無處可去的燃眉之急；第二階段是「最終去化處置場」的中、長期規劃。當前最迫切的是第一階段，關鍵在於三件事，是否已有土地、管理權責由誰負責，以及交通動線與配套是否完備。

何欣純強調，已協調中央部會提出具體方向，台中港務分公司也規劃釋出約5公頃用地作為暫置區，將和地方政府儘速對接、並能善盡管理責任，盼台中市府與台中港務分公司協調運作細節，讓暫置區能早日啟用。

台中港務分公司說明收容土方量能，已於港區規畫5公頃土方暫置區，供台中及中部的土石放置使用，進一步將與台中市政府討論管理、營運等事宜；另外也將先行啟用南填方區，約可收容211萬立方公尺土石方，也已向環境部申請收取標的物變更核備。長期則預計將北填方區約391萬立方公尺則為長期規劃，待相關環評行政程序完成後，作為土方最終去化填築使用。

何欣純強調，土方之亂造成市民與業者憂心忡忡，公共工程、民間建案一旦停擺，城市建設、民生就業也將連帶受到連鎖影響，現在與時間賽跑，應加快作業速度，並盡速溝通協調，台中市政府也應負起責任，中央地方同心合作，才能在最短時間內化解燃眉之急，市民生活與城市建設也才能穩定向前。

