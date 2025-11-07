解決大灣交流道交通壅塞問題 議員李鎮國建議南市府建造高架橋





國道1號大灣交流道交通壅塞，已成為用路人的噩夢。台南市議員李鎮國7日建議台南市府在南紡夢時代對面的平實路底建造高架橋直通國一，不僅高架道路可成高速公路的交流匝道，也能紓解鄰近街道塞車問題。工務局長陳世仁說，此案已在去年進行初步規劃，有地下與高架二個方案，開挖地下通道成本高，執行也困難。

市議員李鎮國表示，平實路底的道路，大都為國有及軍方用地的復興里，因為地勢落差，非常適合建造高架橋，可直接上中山高，成為國一的交流道匝道，這可遠端解決大灣交流道與大灣路、復興路，包括高速一街與高速二街的塞車問題，民眾絕對非常有感，中央也會配合。他說，這些土地大都取得容易，唯一頭痛的是，他曾擔任17年的里長，都不知道里內有彈藥庫，且離民宅近，已明顯違反安全法規。

廣告 廣告

李鎮國也對當前建築廢棄物無處可去，讓各縣市政府頭疼，僅高雄市敢用來填海造陸，並建造公有土資場，但收費高。他建議可將建築廢棄物填海造陸，打造台南新機場，不僅建築廢棄物有去處，還能增加土地面積，舊有的機場，還能透過都市計畫變更，創造土地開發價值。市長黃偉哲說，合法的土資場，民眾也會抗議，建築業在景氣大好時，悶聲賺大錢，對花錢去化建築廢棄物就罵政府。他還以日本大阪關西機場也是填海造陸成果為例，說現在每年下陷5-6公分，去年颱風還淹水，現在比海平面還低，至於台南填海造陸建新機場，則可評估。

李鎮國說，永康中華路、東區中華東路，是未來市政重中之重的區域，近期有人行道改善、CF水利幹線三期，中期有捷運藍線將施作，但兵仔市那裡有兒四、兒八公園用地，還有停五與停六用地，卻都未開發，黃金路段的路邊雜草叢生，若捷運藍線一開工，停車問題更會雪上加霜。他問地政局長陳淑美，問題卡在區域內有早期的三七五減租，這要如何解決呢？陳淑美說，三七五減租雖以續租為主，但只要承租人沒耕作即可收回，另外，若公共設施有需要開發，不管徵收或重劃，皆可在價格內解決。

更多新聞推薦

● 鳳凰颱風恐北轉襲台 政院召開前置情資研判會議 卓揆要災點熱區嚴陣以待