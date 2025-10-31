解決大醫院急診壅塞 「假日急症中心（UCC）」上路

「假日急症中心（UCC）」將於11月2日六都同步上路，台中市議員陳政顯（見圖）利用業務詢時，表示台中有台安醫院雙十分院及家健聯合診所兩家配合設置，包含發燒（如感冒、流感篩檢）、呼吸道症狀（如咳嗽、喉嚨痛）、輕度腸胃道症狀、簡單傷口等五種不適，都可以前往（UCC）這兩家醫療院所看診，只收部份負擔費用一百五十元，比起直衝醫學中心急診室的750元，可望省下600元之多，不必花大錢在大醫院急診苦等。

陳政顯說，「假日急症中心（UCC）」政策社意良好也是便民措施，台中這兩家試辦，他期待衛生局能照顧醫護人員的辛苦，他問衛生局長曾梓展假日急症中心醫護人員的獎勵是由中央或地方誰負責？他不希望這項便民措施最後草草收場。

衛生局長曾梓展表示，「假日急症中心（UCC）」是由中央設置主導，醫護及所有人員的薪資獎勵都由中央負責。

衛生局表示，為紓解大型醫院急診壅塞問題，健保署推動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，將於本週日（11月2日）正式上路，率先於六都設置13處據點提供假日門診服務。台中市共設2處據點，分別為台安醫院雙十分院及家健聯合診所，假日及國定假日提供內科、外科、骨科及兒科等診療服務，讓民眾假日就醫更便利。

衛生局說明，UCC試辦計畫主要以未設急診的地區醫院或大型診所為據點，藉由分流輕症患者，使急診資源能集中照護重症病人。自計畫啟動以來，市府除全力配合中央政策外，也協助媒合主責醫院及醫事人力，確保運作順暢。