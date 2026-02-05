解決學校聘用身障者難題 楊華美成功促花蓮縣府編列經費 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣多所學校校長反映想要依法遴聘身心障礙者，卻始終無法補全。對此，花蓮縣議員楊華美今（5）日表示，過去1年多來，她持續跨局處溝通、協調與監督下，已成功促成經費制度化，縣政府並已正式規劃相關經費機制，未來各校如有進用身心障礙者的人事需求，將可向縣府提出申請補助，協助學校依法用人，同時保障身心障礙者的工作權。

「學校想依法進用身心障礙者，卻沒有錢、也找不到人，這是長期困擾花蓮縣多所國中小校長的共同難題。」楊華美指出，依《身心障礙者權益保障法》規定，公私部門須依比例進用身心障礙者，公家機關員工滿34人即須聘用1名身心障礙者，未達標準者須繳納差額補助費。

楊華美提及，然而國中小學在人事任用上，多由上級機關統一分發或派任，校長難以自行決定聘用對象，導致學校常無法順利媒合身心障礙者；即使透過聘請臨時人力補足，仍面臨「找不到人」及「沒有經費」的雙重困境，長期形成結構性問題。

楊華美指出，過去1年多來，她在多場校長會議中，聽見多位校長反映此一結構性難題，確認並非個案，而是長期存在的制度問題。自去年5月起，便在議會正式提出質詢，要求教育處、人事處與社會處跨局處合作，盤點人力需求、媒合就業資源，並研議由縣府提供經費協助，從制度面根本解決學校困境。

楊華美說，各處室各有分工，教育處可統籌規劃學校端臨時人力經費補助；人事處可盤點需求，建立媒合機制，降低學校單打獨鬥的困境；社會處則可透過身心障礙者就業支持計畫，盤點人力、協助穩定就業。透過跨局處協力，不僅能滿足公家機關的法定進用需求，也能為身心障礙者創造更多合適且穩定的工作機會，形成雙贏局面。

楊華美說，經多次會議與協調後，花蓮縣府於去年底正式回函說明，教育處已完成相關預算規劃，未來學校若有進用身心障礙者的經費需求，得依程序向縣府申請補助，提供穩定可行的支持機制。

「這項政策突破，將有效減輕校長長期以來的行政與財務壓力，讓校務經營回歸教育本質。」楊華美表示，同時也落實對身心障礙者工作權的保障。她感謝縣府相關局處以務實態度回應基層需求，期待未來持續優化媒合與支持機制，打造更友善、多元、包容的就業與教育環境。

