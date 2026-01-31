解決宜蘭七賢地區水患 溪洲抽水站新建工程動土明年底完工

員山鄉七賢長期受水患困擾，宜蘭縣政府３１日舉辦溪洲抽水站新建工程動土，連同周邊道路加高改善，預計１１６年底前完工。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府三十一日舉辦「溪洲抽水站新建工程」動土典禮，由代理縣長林茂盛率領縣府團隊，會同中央機關代表、地方民意代表及地方鄉親共同祈福動工。溪洲抽水站新建工程動土，連同周邊道路加高改善，預計一一六年底前完工。完工後，將大幅提升溪洲排水系統排洪能力，有效改善七賢村及周邊低窪地區長年飽受淹水之苦，確保民眾生命財產安全。

林茂盛說，七賢長期受水患困擾，低地淹水深度曾達一公尺，淹水歷時長達三十四小時，縣府近年持續推動整治，目標是徹底解決淹水問題，讓居民在颱風與大雨期間，不再擔驚受怕，受水患之苦。

溪洲抽水站新建工程為「前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」核定補助案，整體工程經費由中央前瞻基礎建設計畫補助三億一千七百三十萬元。其中，縣府辦理溪洲抽水站新建工程經費為二億五千八百萬元，其餘近六千萬元經費由員山鄉公所及宜蘭市公所辦理周邊橋梁改建與道路加高改善工程；同時，農田水利署亦籌編經費，配合改善溪洲排水排水路及周邊入流工，透過跨機關整合，全面提升整體計畫區排洪效能。

溪洲抽水站新建工程整體規劃及設計於去年已完成整體規劃及設計，並於今年一月二十七日發包，將新建抽水站一座及前池、進流渠道、放流箱涵和相關機電等設備。

林茂盛指示，施工期間將嚴格控管工程品質及破堤施工安全，降低施工風險，確保工程如期如質完成。